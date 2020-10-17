Çocukların evde öğrenmesini nasıl destekleriz?

Çocuklar öğrenme makinesi olarak dünyaya geliyor ama maalesef onların öğrenme motivasyonunu biz yetişkinler farkında olmadan köreltiyoruz ve daha sonra da tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Bu sebeple tüm ebeveynlere diyorum ki kazanmamız gereken en önemli bakış açısı şu olmalı: “Çocuğuma bir şey vermeme gerek yok. Yeter ki almayayım. Bu bakış açısına sahip olduktan sonra da ise şu prensipleri bilmekte fayda var.

1- Odak, öğrenme olmalı

Çok basit bir prensip gibi duruyor ama uygulaması aslında çok zor. Çünkü çoğu aile çocuğuna “Hadi ödevini yap” veya “Hadi bu etkinliği bitirelim?” diyor. Burada amaç ödevi veya etkinliği bitirmek oluyor. Çocuğun ödevi/etkinliği yapıyor olması, odağın öğrenme olduğu anlamına gelmez. Onun için “Ödevini yaptın mı?” yerine, “Bu ödevle ne öğreniyorsun?” sorusunu sormalıyız. Süreçle ilgilenmeliyiz.

2- Amaç, keşfetmek olmalı

Çocuklara bir şey anlatarak veya açıklayarak öğretmek çok zor. Çocuk bilgileri kendi keşfetmeli. Onun için de evde bilimsel deneyler yapılmalı. Çok basit deneyler çocukların öğrenme aşkını canlı tutar ve onlara düşünmeyi ve keşfetmeyi öğretir. 4 yaşındaki çocuk, bir bardağı güneş altına, diğerini de gölgeye koyup karşılaştırma yaparsa; hem bilimsel düşünceyi hem neden-sonuç ilişkisi kurmayı hem de keşfetmeyi öğrenir.

3- İlgi uyandır

Çocuklar doğuştan meraklıdır. Bu merakı her konuda ilgiye dönüştürebiliriz. Bunu yapmanın da farklı yolları var. Bunlardan en önemlisi tahmin ettirmektir. Bir kitap okunacaksa, kapaktan kitabın içeriğini tahmin etmeli. Bir etkinlik yapacaksak, malzemelerden etkinliği tahmin etmeli. Etkinlik sonucunda da tahminin tutup tutmadığı tartışılmalı. Bu küçük tahmin oyunu çocuğun ilgisini uyandıracaktır.

4- Çocuğun referansı kendi olmalı

Çocuk bir etkinlik yaptığında, çocuk veya yapılan iş övülmemeli. Çünkü övgü dışa bağımlılık yaratır. Peki yerine ne yapılmalı? İlgi sorusu sorabiliriz. Örneğin, resim yapan çocuğa “Anlat bakalım! Ne çizdin?” sorusu sorulmalı. Özdeğerlendirme soruları da sorabiliriz. Örneğin, “Sence nasıl olmuş?” sorusu sorabiliriz.

Kısacası, aile çocuğu için müfettiş veya öğretmen değil, öğrenme yoldaşı olmalı. Öğrenmeyi ve keşfetmeyi amaç edinerek, ilgi uyandırarak ve çocuğun kendisiyle ilgili kendi görüşlerini oluşturmasını sağlayarak, çocuğunun öğrenmesini destekleyebiliriz.