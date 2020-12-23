Düz Taban Ayak Nedir, Nasıl Olur? Düztabanlık Nasıl Anlaşılır Ve Tedavi Edilir?

Ayağın doğumdan kaynaklanan veya büyüme sırasında edinilen deformiteleri, normal ayak şeklinden aşağı yukarı belirgin bir sapma ile karakterize edilir.



Düz Taban Ayak Nedir?



Vücudun statiğini etkiler ve genellikle diz problemlerinin ve diğer bozuklukların sebebidir. Düz ayaklar, hepimizin doğuştan sahip olduğu bir özelliktir. Eklemleri tutan ayak dokularının hala yumuşak olmasıyla açıklanmaktadır. Bu dokular, yürüyüşün kazanılmasıyla yavaş yavaş güçlenecek ve 2-3 yaş civarında bir ayak kemeri oluşturacaktır. Ancak vakaların% 20'sinde bu kemer oluşmuyor. Sonuç olarak ayak dururken içe doğru sarkar.



Ayak dururken içe doğru sarktığında buna hiperpronasyon denir. Düz ayak üzerinde ayağın dış kemerinin dörtte üçü yerleştirilir, neredeyse hiç kemer yoktur ve ayak bileği içe doğru eğilir.



Düz Taban Ayak Nasıl Olur?



Ayak kemerinizde çok az eğrilik var mı veya hiç yok mu? Ayakta dururken ayaklarınızda veya eklemlerinizde ağrı var mı? Bu rahatsızlıklar düz ayaktan kaynaklanıyor olabilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, düz ayak fenomeni, ayak kemerinin sarkmasına işaret eder.



Bu durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için, bozukluğun nedenlerini ele almak önemlidir. Çoğu durumda, bozukluklar, kas güçlendirme, koordinasyon ve motor beceri egzersizleriyle önemli ölçüde azaltılabilen ayağın dengesizliğinden kaynaklanır.



Düz Tabanlık Nasıl Anlaşılır?



Ayakta kemerli yapı ortaya çıkmamışsa düz tan olma ihtimaliniz yüksektir. Kemerli yapı yürümeye başladıktan sonra zamanla oluşur.



Genel olarak düz ayak valgusu, ayak kemerini desteklemesi beklenen ayak kaslarındaki zayıflıktan kaynaklanır. Bu eksiklik küçük çocuklarda normaldir ve birkaç yıl içinde büyümeyle kendini düzeltmelidir. Bununla birlikte, ayağın ayakkabıdaki pasif konumu ile ilişkili fiziksel aktivite eksikliği, genellikle ayak kaslarının düzgün gelişimini yavaşlatır.



Bu nedenle, ergenler ve yetişkinler de dahil olmak üzere, ayak kemerinin stabilitesi için gerekli olan kas direncinde kalıcı bir eksiklik vardır. Hemen hemen tüm durumlarda, bu kas güçsüzlüğü, düz valgus ayakların temel nedenidir.



Düz Tabanlık Nasıl Tedavi Edilir?



Ayak yanlış pozisyonları giderilmediğinde ve nedenleri tedavi edilmediğinde ağrı ortaya çıkar; ayağın eklemlerinde aşınma ve yıpranmaya neden olurlar ve bu daha sonra vücuttaki diğer eklemlere yayılır.



Doktorlar sıklıkla ortopedik tabanlıklar yazarlar. Bu, ayaklarda geçici bir rahatlama sağlayabilir, ancak çoğu durumda bu çözüm uzun vadede işe yaramaz çünkü ayaklar pasif olarak desteklenir ve kasları zayıflamaya devam eder. Bu nedenle, yanlış pozisyon uzun vadede düzeltilmez. Ayak jimnastiği de tedavilerden biridir. Cerrahi operasyonlar da başka bir tedavi biçimidir.



Düz Tabanlığın getirdiği sorunlar Nelerdir?



Düz ayaklarla ilişkili en yaygın semptomlardan bazıları şunlardır:

Ayak kemerinde ağrı,

Ayak bileği eklem ağrısı,

Ayak şeklinin değiştirilmesi,

Düz olmayan zeminlerde dengesizlik hissi,

Topuk ve dizlerin içe doğru sallanması,

Diz ağrısı,

Bel bölgesinde bel ağrısı.