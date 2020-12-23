İshal Yapan Yiyecekler Ve İçeçekler Nelerdir? Hızlı İshal Yapan Besinler...

İshale yol açabilen yiyeceklerin fazla tüketilmesi ve düzensiz bir şekilde kullanılması ishale sebep olmaktadır. İshal yapan yiyecekler dikkatli tüketilmesi ile oluşabilecek ishalin önüne geçilmiş olur.



İshal Yapan Yiyecekler ve İçecekler Nelerdir?



Çok fazla sıklıkla ishal sorunu yaşayan kişilerin bu yiyeceklere dikkat etmesi önerilmektedir. İshale sebep olan yiyeceklerin listesi şu şekildedir:

Karpuz ve kavun

Soğan ve sarımsak

Kızartma türleri

Acı biber

Baharatlı yiyecekler

Fast food

Yağlı gıdalar

Yoğurt, kefir

Yeşil sebzeler

Fazla meyve ve sebze tüketimi

1. Lifli Gıdalar: Lifli gıdaların tüketimi sindirim sisteminin çalışmasını hızlandırır. Bu yiyeceklerin tüketilmesi oldukça sağlıklıdır. Fakat fazla tüketilmesi ishale neden olabilmektedir. Brokoli, mercimek, ceviz, nohut, bezelye, nohut, çilek, avokado, Brüksel lahanası, badem gibi gıdalar bol miktarlarda lif içerirler.



2. Süt Ürünleri: Laktoza duyarlılığı olan insanlarda süt ve süt ürünleri ishal oluşumuna sebep olmaktadır. Günümüzde laktozsuz sütlerin üretimi yapılabilmektedir. Bunun dışında laktoz duyarlılığı olan kişilerin, soya sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü tüketmeleri önerilmektedir.



3. Kahve: Kahvenin içerisinde bulunan kafein maddesi bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasına neden olmaktadır. Bu sayede yiyeceklerin fazla sindirimi gerçekleştirilir ve emilim olmaz. Bu durum da bazı insanlarda ishale sebep olmaktadır. Kahvenin içerisine eklenen krema, süt ya da suni tatlandırıcılar ishal sürecini hızlandırabilir.



4. Baharat Çeşnileri: Güçlü baharatlar ile hazırlanan çeşniler, eğer alışkın değilseniz gıda kaynaklı ishallerin en yaygın kaynaklarıdır. Sindirim sırasında mide astarını zedeler. Bu da vücutta şişkinlik, gaz, mide yanması ve en çok da ishale sebep olmaktadır.



5. Alkol: Alkol tüketimi kalın bağırsakta gerçekleşen su emiliminin azalmasına sebep olur ve bu sayede dışkıyı yumuşatır. Aynı zamanda midenin ise fazla derecede asit üretmesine sebep olur ve bu duru8m zedelenme miktarını artırır.



6. Bitki Çayları: Doğal olarak ishal yapan bitkilerin arasında keten tohumu ve karahindiba kökü bulunmaktadır.



Hızlı İshal Yapan Besinler



Tüketilen gıdanın hemen etki etmesini isteyenler ıspanak, kayısı, kabak ve bunları tüketirken yanında bol miktarda su tüketimi, ishalin oluşum sürecini hızlandıracaktır.



Çok hızlı ishale sebep olan yiyecekler arasında fast food restoranlarında satılan, doymuş yağ oranlarının ciddi yüksek olduğu yiyecekler de bulunur. Tüketilen bu gıdalar vücutta parçalanıp sindirilmede zorlanılır. İçeriklerinde çok az miktarda besin değeri bulunur, yani vücudun yararlanabileceği besin değerleri yoktur. Bu sebeple tüketildikten hemen sonra hızlı bir şekilde vücut içerisinden uzaklaştırılır. Özellikle bol yağ içerisinde kızartılmış olan patates ve tavuk kızartmaları.