Pes Ekinovarus Nedir? Yenidoğan Bebeklerde Çarpık Ayak Nasıl Tedavi Edilir?

Çarpık ayak durumu bebeklerin ayaklarının içe doğru meyilli olması durumudur. Bu durum yeni doğanlarda her iki ayakta ya da yalnızca bir tanesinde görülebilmektedir. Erkek bebeklerde daha sık rastlanan bir durumdur. Eğer ailede pes ekinovarus varsa çocukta genetik olarak görülme olasılığı çok daha yüksek olmaktadır.

Pes Ekinovarus Nedir?

Pes ekinovarus sendromunda bebeğin ayağı iç kısma doğru bir kavis oluşturur. Düz bir şekilde bakıldığı zaman topuk ile ayak parmakları düz bir şekilde durmaz. Bunun yanında ayak tabanı da içe doğru kavislanmiş durumdadır.

Çarpık ayak sendromu durumunda ayakta bulunan bağlar, kirişler sertleşmiş durumdadır. Ayak şeklinin çarpık olması sebebi ile kemiklerde bu şekilde çarpık bir görünüm kazanmıştır. Eğer pes ekinovarus tedavi edilmezse ayaktaki deformasyon her geçen gün biraz daha artacaktır. Bu sebeple hızlı bir şekilde tedaviye başlanması oldukça önemlidir.

Yeni Doğan Bebeklerde Çarpık Ayak Nasıl Tedavi Edilir?

Bu gibi durumlarda ayak alçıya alınır ve doğru bir şekilde ayağa kuvvet uygulaması yapılır. Bu şekilde tedavi yöntemi Dr. Ignacio Ponseti tarafından bulunmuştur. Alçılama tedavisinin uygulanmasının ardından bebeğin ayağının yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenir.

İleri derece olan ve tedavisi gecikmiş hastalarda aşil tendonunun yumuşatılması işlemini yapmak gerekmektedir. Aşil tendon gevşetilmesi kapalı bir şekilde gerçekleştirilen cerrahi bir müdahaledir. Hasta lokal anestezi ile bu ameliyatı olmaktadır. Oldukça basit olan bu işlem 2 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Bu işlemin ardından bu bölgeye bir tane dikiş atılmaktadır.

Pes Ekinovarus Tanısı Nasıl Konmaktadır?

Doğuştan gelen çarpık ayak sendromu anne karnında iken anlaşılabilmektedir. Bunun yanında doğumdan sonra yapılan muayenede de doktor tarafından tanı konulabilir. Doğumdan sonra hemen müdahale edilmesi durumunda çarpık ayak sendromu düzelme gösterecektir.

Pes Ekinovarus Nasıl Bir Hastalıktır?

Bu hastalıkta ayak ön kısımdan içe doğru meyilli bir şekildedir. Bunun yanında topuğun yumuşaması da gözlemlenmektedir. Ayağın orta kısmında da iç kısma doğru bir kavis oluşmuştur. Erken tanı ve alçılama ile bu hastalığın düzelme şansı oldukça yüksektir. Doğumdan hemen sonra yapılacak olan alçılama yöntemi ile tedavi edilebilir. Bunun yanında ayağa doğru bir şekilde kuvvet uygulanarak esnetme hareketleri yapılmaktadır.