Kulaktan kulağa oyunu nasıl oynanır?

Eğer kafanda “Kulaktan kulağa nasıl oynanır?” diye bir soru belirdiyse hemen cevaplayalım. Öncelikle kalabalık bir arkadaş grubun olmalı. Hepiniz bir duvarda ya da geniş bir alanda yan yana oturmalısınız.

İlk baştaki oyuncu bir kelime bulmalı ve hemen yanındakinin kulağına bu kelimeyi sessizce söylemeli. Yanındaki kimseden başkası bu kelimeyi duymamalı. Bu, çok önemli bir kural.

İkinci sıradaki yanındakine, o kendi yanındakine derken en son oyuncunun kulağına da bulunan kelime söylenmeli. Sonda oturan kişi duyduğu kelimeyi bağırarak söylemeli. Eğer ilk oyuncunun söylediği kelimeden farklı bir kelime söylendiyse yanlışı kimin yaptığı bulunmalı ve o kişi sona getirilmeli.

ÖNERİ: Oyunu daha eğlenceli ve zor bir hale getirmek için uzun bir cümle de seçilebilir.