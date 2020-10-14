Sonbahar sebzeleriyle bir yemek yapalım!

Şimdi hem tadını çok seveceğin hem de çok besleyici bir sonbahar sebze yemeğinin tarifini vereceğiz.

Malzemeler:

Yarım kg karnabahar

Yarım kg brokoli

İki yaprak ıspanak

1 havuç

1 litre süt

5 yemek kaşığı tereyağı

8 yemek kaşığı un

250 gram rende kaşar

125 gram rende beyaz peynir

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Karnabahar ve brokoliyi 15 dakika haşla. Havucu rendele.

Karnabahar ve brokoliyi küçük parçalara bölün ve dikdörtgen cam bir kaba diz. Rendelenmiş havucu da ekle.

Sos için tereyağını başka bir tencerede eritip unu ekle. Kokusu çıkana kadar kavur. Üzerine yavaş yavaş sütü ekle ve karıştırmaya devam et. Beyaz peynir ve kaşar peynirin yarısını ekle. En son tuz ve karabiberi istediğin kadar ekle.

Dizdiğin sebzelerin üzerine karışımını dök. En üst kısma da kalan kaşarları serpiştir.

Önceden ısınmış, 180 derece fanı açık fırında 30 dakika pişir. Afiyet olsun.