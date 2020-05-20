Söylemesi en zor olan tekerlemeler nelerdir?

Tekerleme okumanın faydaları

Tekerleme okumaya başlamadan önce faydalarını öğrenmeye ne dersin?

-Beyninin gelişmesine katkıda bulunurmuş.

-Unutkanlığı önlermiş.

-Düzgün ve anlamlı konuşman için faydalıymış.

-Kendini ifade etmen için seni geliştirirmiş.

Birbirinden zor tekerleme örneklerini senin için araştırıp, derledik. Bak bakalım, hangisi senin favorin olacak!

Önce en bilinen tekerlemelerle işe başlayalım. Kısadan uzuna sıraladık senin için.

1. O pikap bu pikap şu pikap.

2. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler.

3. Dal sarkar kartal kalkar; kartal kalkar dal sarkar.

4. Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada su şişesi.

5. Sen seni bil sen seni, bil sen seni, bil sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.

6. Siz bizim Çekoslovakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız ?

Biraz da ortaya karışık tekerleme örneklerinden deneme sırası:

1. Bu mum umumumuzun mumu.

2. Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?

3. Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız?

4. El alem ala dana aldı ala danalandı da biz bir ala dana alıp da ala danalanamadık.

5. Üçüncü üçkâğıtçı, üçe tek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

6. Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı’dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı’nın hakkından gelmiş.

7. Kelkit’te keklikler Kesmik’ e dadanmışlar. Kelkitliler de Kesmik’teki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkit’teki keklikler Kesmik’e dadanmayaydılar, Kelkitliler de Kesmik’teki kekliklerin etine dadanmazlardı.

8. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

9. Paşa tasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafı. Paşanın tasası taşanın maşası pas tutmaz şaşılır makası.

Şimdi hem uzun hem de daha az duyduğumuz tekerlemelere ne dersin?

1. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür, eğer takatukaları takatukacı takatukalatmazsa takatukaları taktukacıya takatukalattırmadan getir.

2. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

3. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

4. Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır, yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır.

5. Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat’ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.

6. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: “Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz.” demiş.

En uzun tekerlemeye ne dersin?

Şu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

Bu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

Şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk, bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğa demiş ki: “Ben bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum”.

Öteki tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk da: “Ben de bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum” demiş