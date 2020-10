Tekerlemeler 🤩 Söylenmesi Zor Uzun Tekerleme Örnekleri, Kolay Çocuk Tekerlemeleri

Tekerleme okuman覺n faydalar覺

Tekerleme okumaya balamadan 繹nce faydalar覺n覺 繹renmeye ne dersin?

-Beyninin gelimesine katk覺da bulunurmu.

-Unutkanl覺覺 繹nlermi.

-D羹zg羹n ve anlaml覺 konuman i癟in faydal覺ym覺.

-Kendini ifade etmen i癟in seni gelitirirmi.

Birbirinden zor tekerleme 繹rneklerini senin i癟in arat覺r覺p, derledik. Bak bakal覺m, hangisi senin favorin olacak!

nce en bilinen tekerlemelerle ie balayal覺m. K覺sadan uzuna s覺ralad覺k senin i癟in.

1. O pikap bu pikap u pikap.

2. emsi Paa pasaj覺nda sesi b羹z羹esiceler.

3. Dal sarkar kartal kalkar; kartal kalkar dal sarkar.

4. u k繹e yaz k繹esi u k繹e k覺 k繹esi ortada su iesi.

5. Sen seni bil sen seni, bil sen seni, bil sen seni, sen senibilmezsen patlat覺rlar enseni.

6. Siz bizim ekoslovakyal覺lat覺rd覺klar覺m覺zdan m覺s覺n覺z yoksa ekoslovakyal覺lat覺ramad覺klar覺m覺zdan m覺s覺n覺z ?

Biraz da ortaya kar覺覺k tekerleme 繹rneklerinden deneme s覺ras覺:

1. Bu mum umumumuzun mumu.

2. Nank繹r nalbant nallar覺 nallamal覺 m覺, nallamamal覺 m覺?

3. Kap覺 g覺c覺rdatanlardan m覺s覺n覺z? K覺v覺lc覺m s覺癟rat覺c覺lardan m覺s覺n覺z?

4. El alem ala dana ald覺 ala danaland覺 da biz bir ala dana al覺p da ala danalanamad覺k.

5. 癟羹nc羹 羹癟k璽覺t癟覺, 羹癟e tek 羹癟leerek 羹癟 teker arabayla s羹z羹m s羹z羹m s羹z羹len s羹zge癟leri s羹zd羹.

6. Hakk覺 hakl覺n覺n hakk覺n覺 yemi. Hakl覺 Hakk覺dan hakk覺n覺 istemi. Hakk覺 hakl覺ya hakk覺n覺 vermeyince hakl覺 da Hakk覺n覺n hakk覺ndan gelmi.

7. Kelkitte keklikler Kesmik e dadanm覺lar. Kelkitliler de Kesmikteki kekliklerin etine dadanm覺lar. Kelkitteki keklikler Kesmike dadanmayayd覺lar, Kelkitliler de Kesmikteki kekliklerin etine dadanmazlard覺.

8. Be birader buraya bak, ba覺 bereli burma b覺y覺kl覺 bast覺 bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluta birbirine dizip Bursa pazar覺na indi.

9. Paa tas覺yla taa taa be tas has 羹z羹m hoaf覺. Paan覺n tasas覺 taan覺n maas覺 pas tutmaz a覺l覺r makas覺.

imdi hem uzun hem de daha az duyduumuz tekerlemelere ne dersin?

1. Al bu takatukalar覺 takatukac覺ya takatukalatt覺rmaya g繹t羹r, eer takatukalar覺 takatukac覺 takatukalatmazsa takatukalar覺 taktukac覺ya takatukalatt覺rmadan getir.

2. Be birader buraya bak, ba覺 bereli burma b覺y覺kl覺 bast覺 bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluta birbirine dizip Bursa pazar覺na indi.

3. Uykucu lk羹, ucu t羹ll羹 羹癟 繹rt羹y羹 羹t羹yle 羹t羹leyip de mi 羹st羹ne 繹rt羹nmeli, 羹癟 繹rt羹n羹n ucunu t羹lleyip 羹t羹leyip de mi 羹st羹ne 繹rt羹nmeli?

4. st羹 羹癟 tasl覺 ta癟 sapl覺 羹癟 tun癟 tas覺 癟ald覺ran m覺 癟abuk 癟覺ld覺r覺r, yoksa i癟 i癟e y羹z ton sa癟 kapl覺 癟an覺 kald覺ran m覺 癟abuk 癟覺ld覺r覺r.

5. K覺n覺kl覺 k覺l覺b覺k k覺rp覺nt覺 K覺yasettin, K覺r覺ml覺 k覺lkuyruk k覺tmiri k覺k覺r k覺k覺r k覺k覺rdatarak k羹sk羹t羹k k羹癟羹men k羹feci k羹lhaniyle k羹l羹st羹r K羹rat覺 k羹l羹nkl羹 k羹ng羹r 羹st羹ne k羹ttedek devirdi.

6. Sizin damda var be boz bal覺 be boz 繹rdek, bizim damda var be boz bal覺 be boz 繹rdek. Sizin damdaki be boz bal覺 be boz 繹rdek; bizim damdaki be boz bal覺 be boz 繹rdee: Siz de bizim gibi be boz bal覺 be boz 繹rdeksiniz. demi.

En uzun tekerlemeye ne dersin?

u tarlaya bi inik kekere mekere ekmiler.

Bu tarlaya bi inik kekere mekere ekmiler.

u tarlaya ekilen bir inik kekere mekereye dadanan boz ala boz bal覺kl覺 pis porsuk, bu tarlaya ekilen bir inik kekere mekereye dadanan boz ala boz bal覺kl覺 pis porsua demi ki: Ben bu tarlaya ekilen bir inik kekere mekereye dadanan boz ala boz bal覺kl覺 pis porsuum.

teki tarlaya ekilen bir inik kekere mekereye dadanan boz ala boz bal覺kl覺 pis porsuk da: Ben de bu tarlaya ekilen bir inik kekere mekereye dadanan boz ala boz bal覺kl覺 pis porsuum demi