Ressamları tanıyalım: İbrahim Çallı

Kimlik Kartı

Tam adı: İbrahim Çallı

Doğum tarihi: 13 Temmuz 1882

Doğum yeri: Denizli, Türkiye

Vefat tarihi: 22 Mayıs 1960

1882 yılında Denizli’ye bağlı Çal kasabasında dünyaya gelen İbrahim Çallı; ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de bitirdikten sonra büyük hayallerle İstanbul’a gelmiş. Büyük şehir hayatının tüm zorluklarını burada yaşamış ve çeşitli işlerde çalışarak para kazanmaya çalışmış. Gazete dağıtmış ve adliyede mübaşir olarak çalışmış.

İşten artan zamanlarında ise büyük tutkusu olan resimlerine zaman ayırıyormuş. Büyük bir şans eseri bir gün eserlerinden birini dönemin ünlü ressamı Şeker Ahmet Paşa’ya gösterme fırsatı yakalamış. Onun sayesinde o dönemin önemli okullarından biri olan Sanayi -i Nefise’ye girebilmiş.

Bu okulda da yeteneğiyle kendini ispatlayan ressam, Paris’te güzel sanatlar okuluna gitmeye hak kazanmış. Burada aldığı eğitim ve gördüğü yaşam tarzının etkisiyle döndükten sonra ders verdiği öğrencilerine sanatta özgürlük kavramını aşılamış.

Kapalı alanlarda ders vermek yerine doğa içerisinde, doğayı da işin içine katarak resim dersleri vermiş ve empresyonizm akımını öğrencilerine aşılamış. Gündelik hayatı resmin içerisine katması da Türk resmine kattığı yeniliklerden biriymiş.





İbrahim Çallı’nın bazı eserleri

1. İnönü Portresi

2. Manolyalar





3. Atatürk Portresi





Diğer eserleri

Defli Kadın

Zeybekler

Arzuhalci

Mevleviler

Boğaziçi'nden Peyzaj

Balıkçı

Gül Koklayan Kadın

Bir Balo Gecesi

Hatay’ın Anavatana Hasreti

Adada Sabah Gezintisine Çıkan Kadınlar

Moda Deniz Hamamı

Tefli Kadın

Dolmabahçe Sarayı'ndan