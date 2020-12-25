Ressamları tanıyalım: İbrahim Çallı
Ülkemizin gurur kaynaklarından biri olan İbrahim Çallı, Türkiye’de resim sanatının en bilinen isimlerinden biri. Onu tanımak ve eserlerini öğrenmek genel kültürün için oldukça önemli.
Kimlik Kartı
Tam adı: İbrahim Çallı
Doğum tarihi: 13 Temmuz 1882
Doğum yeri: Denizli, Türkiye
Vefat tarihi: 22 Mayıs 1960
1882 yılında Denizli’ye bağlı Çal kasabasında dünyaya gelen İbrahim Çallı; ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de bitirdikten sonra büyük hayallerle İstanbul’a gelmiş. Büyük şehir hayatının tüm zorluklarını burada yaşamış ve çeşitli işlerde çalışarak para kazanmaya çalışmış. Gazete dağıtmış ve adliyede mübaşir olarak çalışmış.
İşten artan zamanlarında ise büyük tutkusu olan resimlerine zaman ayırıyormuş. Büyük bir şans eseri bir gün eserlerinden birini dönemin ünlü ressamı Şeker Ahmet Paşa’ya gösterme fırsatı yakalamış. Onun sayesinde o dönemin önemli okullarından biri olan Sanayi -i Nefise’ye girebilmiş.
Bu okulda da yeteneğiyle kendini ispatlayan ressam, Paris’te güzel sanatlar okuluna gitmeye hak kazanmış. Burada aldığı eğitim ve gördüğü yaşam tarzının etkisiyle döndükten sonra ders verdiği öğrencilerine sanatta özgürlük kavramını aşılamış.
Kapalı alanlarda ders vermek yerine doğa içerisinde, doğayı da işin içine katarak resim dersleri vermiş ve empresyonizm akımını öğrencilerine aşılamış. Gündelik hayatı resmin içerisine katması da Türk resmine kattığı yeniliklerden biriymiş.
İbrahim Çallı’nın bazı eserleri
1. İnönü Portresi
2. Manolyalar
3. Atatürk Portresi
Diğer eserleri
Defli Kadın
Zeybekler
Arzuhalci
Mevleviler
Boğaziçi'nden Peyzaj
Balıkçı
Gül Koklayan Kadın
Bir Balo Gecesi
Hatay’ın Anavatana Hasreti
Adada Sabah Gezintisine Çıkan Kadınlar
Moda Deniz Hamamı
Tefli Kadın
Dolmabahçe Sarayı'ndan