Ressamları tanıyalım: Paul Cezanne

1. Modern sanatın babası olarak adlandırılan Paul Cezanne, 1839 yılında Fransa’da dünyaya gelmiş. Doğayı sanata dahil etmeyi hedefleyen gerçekçi empresyonizm yerine görünen şeyler dışında görünmeyenleri de resme dahil etmeyi hedefleyen kübizm akımına öncülük etmiş.



2. 1849 yılında St. Joseph, 1852’de Bourbon Koleji’ne gitmiş ve aldığı eğitimler ile okulun en parlak öğrencileri arasına girmiş. Okulda Yunanca, Latince gibi farklı diller de öğrenmiş. Hukuk öğrenimi alırken resim dersleri de almaya başlamış.



3. Emile Zola ile çok yakın arkadaş olan Cezanne, Aix’te yaşarken resim eğitimine devam etmek için Paris’e taşındı. Burada istediği başarıyı elde edemeyip geri dönse de yılmamış ve eğitimine devam etmek için Paris’e tekrar gitmiş.



4. Eserlerini Paris’te her yıl düzenlenen ünlü Salon sergisine göndermiş ama geri çevrilmiş. O da geri çevrilenlerin sergilendiği bir diğer sergide onları sergilemiş.



5. Kübizmin ünlü ismi Picasso’ya ilham kaynağı olduğu düşünülen ressamın yeteneği öldükten sonra anlaşılmış ve tabloları değer kazanmış. Sanatçı 1906 yılında vefat etmiş.