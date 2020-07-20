Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri
Yaz tüm hızıyla devam ediyor. Eğlence, tatil ve dinlenmeye ayırdığın zamanın umarız çok güze geçiyordur. Tatilin en güzel ve sende unutulmaz anılar bırakacak bir aktivitesi de kitap okumak. İşte karşında unutamayacağın kitaplardan birkaç örnek:
Bu Temmuz’da okunacak kitaplar
3 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN
1. Rengarenk Düğmeler
İnteraktif bir kitap olan Rengarenk Düğmeler’de her renk düğmenin bir özelliği var. Okuyucunun da kitapta yer alacağı kitapta basılan düğmeye göre hikaye devam ediyor.
Yazarı
Sally Nicholls
Çizer
Bethan Woollvin
Yayınevi
ABM Yayınları
2. Hayır Diyen Şövalye
Her şeye “Hayır!” diyen bir çocuğun başından geçen eğlenceli bir hikaye. Bu kitabı kardeşine okuyabilir, çok eğlenceli vakit geçirebilirsin.
Yazar
Lucy Rowland
Çizer
Kate Hindley
Yayınevi
Bilgi Çocuk
OKUL DÖNEMİ İÇİN
1. Maceralar Diyarı
Birkaç iyi arkadaş, maceradan maceraya sürükleniyor bu kitapta. Ron, Ben, Martin ve Tom heyecanlı dakikalar yaşarken hem çok eğleniyor hem de çok akıllıca hareket ediyorlar. Gel, onların bu macerasına ortak olalım.
Yazar
Sabine Zett
Yayınevi
Tudem Yayınevi
2. Uzay Denilen Acayip şey
Uzay hakkında eğlenceli bilgiler, eğlenceli dakikalar seni bekliyor. Bu kitabı okuduktan sonra arkadaşlarına önereceğine eminiz.
Yazar
Öznur Çolakoğlu
Çizer
Büşra Akbulut
Yayınevi
Nesil Çocuk Yayınevi