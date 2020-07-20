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20.07.2020 - 17:23 |

Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri

Yaz tüm hızıyla devam ediyor. Eğlence, tatil ve dinlenmeye ayırdığın zamanın umarız çok güze geçiyordur. Tatilin en güzel ve sende unutulmaz anılar bırakacak bir aktivitesi de kitap okumak. İşte karşında unutamayacağın kitaplardan birkaç örnek:

Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri

Bu Temmuz’da okunacak kitaplar

3 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN

Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri

1. Rengarenk Düğmeler

İnteraktif bir kitap olan Rengarenk Düğmeler’de her renk düğmenin bir özelliği var. Okuyucunun da kitapta yer alacağı kitapta basılan düğmeye göre hikaye devam ediyor.

Yazarı

Sally Nicholls

Çizer

Bethan Woollvin

Yayınevi

ABM Yayınları

 

Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri

 

2. Hayır Diyen Şövalye

Her şeye “Hayır!” diyen bir çocuğun başından geçen eğlenceli bir hikaye. Bu kitabı kardeşine okuyabilir, çok eğlenceli vakit geçirebilirsin.

Yazar

Lucy Rowland

Çizer

Kate Hindley

Yayınevi

Bilgi Çocuk

 

OKUL DÖNEMİ İÇİN

 

Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri

 

1. Maceralar Diyarı

Birkaç iyi arkadaş, maceradan maceraya sürükleniyor bu kitapta. Ron, Ben, Martin ve Tom heyecanlı dakikalar yaşarken hem çok eğleniyor hem de çok akıllıca hareket ediyorlar. Gel, onların bu macerasına ortak olalım.

Yazar

Sabine Zett

Yayınevi

Tudem Yayınevi

 

Temmuz ayı için birbirinden özel kitap önerileri
2. Uzay Denilen Acayip şey

Uzay hakkında eğlenceli bilgiler, eğlenceli dakikalar seni bekliyor. Bu kitabı okuduktan sonra arkadaşlarına önereceğine eminiz.

Yazar

Öznur Çolakoğlu

Çizer

Büşra Akbulut

Yayınevi

Nesil Çocuk Yayınevi

 

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