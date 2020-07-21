Yazarları tanıyalım: Behiç Ak ve eserleri

Behiç Ak’ın hayatı

1956 yılında Samsun’da dünyaya gelen Behiç Ak, ilkokulu Samsun’da bitirmiş. İlkokulun ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmışlar. Annesi ve babası öğretmen olan Behiç Ak, ortaokul ve liseyi İstanbul’da bitirmiş. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yüksek lisansını tamamlamış.

Tüm eğitim hayatı boyunca edebiyata meraklı olan yazar, 80’li yıllardan itibaren karikatürist olarak çeşitli yayınlarda çalışmış. Karikatürlerini görebileceğin birçok kitabı da bulunuyormuş.

Tiyatro oyunları da yazan edebiyatçımızın sahnelenen birçok da oyunu bulunuyor.

Bugüne kadar 30’ yakın çocuk kitabının hem yazarlığını yapan hem de onları resimleyen çok yönlü yazarın eserleri birçok ülkede de yayımlanıyor. Çocuk kitapları özellikle Japonya’da büyük ilgi görmüş.

Behiç Ak’ın çocuk kitapları

Yetişkinler için de birçok eseri olan yazarın sana hitap eden bazı kitaplarını aşağıda sıraladık. Hem öyküleri hem de resimleriyle oldukça eğlenceli olan bu kitaplar, kütüphanende mutlaka olması gereken kitaplar arasında bizce.



Dikkat Su

İstanbul’un Suyu Nereden Geliyor?

Doğum Günü Hediyesi

Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı

Gökdelene Giren Bulut

Rüzgarın Üzerindeki Şehir

Büyükannem ve Miyop Ejderha

Ben ne zaman doğdum?

Bilyalar

Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor

Karadenizdeki Yunus

Kedi Adası

Uyurgezer Bir Fil

Dikkat Dünya

Benim Bir Karışım

Ayşe’nin Bulut Projesi

Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstemiyor

Alaadin’in Geveze Su Boruları

Güneşi Bile Tamir Eden Adam

Kedilerin Kaybolma Mevsimi

Vapurları Seven Çocuk

Havva ile Kaplumbağa

Pat Karikatür Okulu

Akvaryumdaki Tiyatro

Galata’nın Tembel Martısı

Buzdolabındaki Köpek

Geçmişe Tırmanan Merdiven

Postayla Gelen Deniz Kabuğu

Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi

Bulutlara Şiir Yazan Kedi

Çatıdaki Gezegen