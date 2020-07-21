Yazarları tanıyalım: Behiç Ak ve eserleri
Yazarları tanıyalım bölümümüzün konuğu Behiç Ak. Aynı zamanda karikatürist, oyun yazarı ve belgesel yönetmeni olan Behiç Ak, çocuklar için yazdığı şiirlerle de edebiyatımızın önemli isimlerinden biriymiş.Gel, onunla ilgili bilgilere bir göz atalım.
Behiç Ak’ın hayatı
1956 yılında Samsun’da dünyaya gelen Behiç Ak, ilkokulu Samsun’da bitirmiş. İlkokulun ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmışlar. Annesi ve babası öğretmen olan Behiç Ak, ortaokul ve liseyi İstanbul’da bitirmiş. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yüksek lisansını tamamlamış.
Tüm eğitim hayatı boyunca edebiyata meraklı olan yazar, 80’li yıllardan itibaren karikatürist olarak çeşitli yayınlarda çalışmış. Karikatürlerini görebileceğin birçok kitabı da bulunuyormuş.
Tiyatro oyunları da yazan edebiyatçımızın sahnelenen birçok da oyunu bulunuyor.
Bugüne kadar 30’ yakın çocuk kitabının hem yazarlığını yapan hem de onları resimleyen çok yönlü yazarın eserleri birçok ülkede de yayımlanıyor. Çocuk kitapları özellikle Japonya’da büyük ilgi görmüş.
Behiç Ak’ın çocuk kitapları
Yetişkinler için de birçok eseri olan yazarın sana hitap eden bazı kitaplarını aşağıda sıraladık. Hem öyküleri hem de resimleriyle oldukça eğlenceli olan bu kitaplar, kütüphanende mutlaka olması gereken kitaplar arasında bizce.
Dikkat Su
İstanbul’un Suyu Nereden Geliyor?
Doğum Günü Hediyesi
Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı
Gökdelene Giren Bulut
Rüzgarın Üzerindeki Şehir
Büyükannem ve Miyop Ejderha
Ben ne zaman doğdum?
Bilyalar
Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor
Karadenizdeki Yunus
Kedi Adası
Uyurgezer Bir Fil
Dikkat Dünya
Benim Bir Karışım
Ayşe’nin Bulut Projesi
Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstemiyor
Alaadin’in Geveze Su Boruları
Güneşi Bile Tamir Eden Adam
Kedilerin Kaybolma Mevsimi
Vapurları Seven Çocuk
Havva ile Kaplumbağa
Pat Karikatür Okulu
Akvaryumdaki Tiyatro
Galata’nın Tembel Martısı
Buzdolabındaki Köpek
Geçmişe Tırmanan Merdiven
Postayla Gelen Deniz Kabuğu
Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi
Bulutlara Şiir Yazan Kedi
Çatıdaki Gezegen