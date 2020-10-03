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03.10.2020 - 13:04 | | DHA

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu,bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

TSK araçları elektrikli oluyorTürk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araçların modernizasyonu sürüyor. M113 Zırhlı Personel Taşıyıcıları, Makine Kimya Endüstrisi tarafından elektrik motoru ve 25 milimetre silah sistemi ile modernize edildi.
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