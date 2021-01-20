Brezilya'ya yardım gönderen Maduro şov yapmakla suçlandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ortasında oksijen kıtlığı yaşayan komşu Brezilya'ya yardım konvoyu gönderdi.

Venezuela'nın güney sınırında yer alan Brezilya eyaleti Amazonas, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldan daha kısa sürede ikinci kez büyük bir mücadeleye sahne oluyor.

Eyaletin başkenti Manaus'ta tedavi gören bazı Kovid-19 hastalarının geçen hafta hastanelerde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Bunun üzerine sivil toplum kuruluşları, ünlüler ve Brezilya hükümeti, Amazonas'a hayat kurtarıcı kaynak temin edebilmek için çaba harcıyor.

Guardian'ın haberine göre Venezuela lideri Maduro da zamanında kendisini Hitler'e benzetip 'faşist' olarak nitelediği aşırı sağcı Bolsonaro'nun ülkesine yardım teklifinde bulundu.

Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Maduro, "Venezuela, dayanışma için Amazonas halkına elini uzatıyor… Umarız bu oksijen Brezilya halkına hızla ulaşır ... Kamyonlar yolda" dedi.

Maduro bu sözleri sarf ederken, televizyonda sınır kasabası Santa Elena de Uairén'e doğru ilerlediği belirtilen bir konvoyun görüntüleri de yayımlandı.

Venezuela lideri ayrıca, Brezilya'nın "Jair Bolsonaro'nun halk sağlığı felaketi karşısında endişe verici bir durumla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Amazonas'ta 'tam bir uluslararası skandal' yaşandığını savunan solcu devlet başkanı, "Ne kadar acı verici ve üzücü bir durum… Bolivar'ın çocukları olarak, Bolivarcılar olarak Latin Amerikalı kardeşlerimizi (bu şekilde) görmek bizlere acı veriyor" diye ekledi.

Brezilya solunun birçok üyesi, Maduro'nun yardım jestini kutlarken, ülkenin eski liderlerinden Luiz Inácio Lula da Silva paylaştığı tweet'te "Bolsonaro, başkanlığının daha ilk gününden Venezuela valilerine ve halkına hakaretler savurdu. Şimdiyse… Venezuela valileri ve halkı, Manaus halkını kurtarmaya yardım ediyor" ifadesini kullandı.

Da Silva, Bolsonaro'yu şehrin vahim durumuna "insanlık dışı derecede kayıtsız kalmakla" da suçladı.

Ancak Venezuelalı muhalefet üyeleri, Maduro'nun müdahalesini "uluslararası camiadaki sefil itibarını" düzeltmek için tasarlanmış alaycı bir hile olarak tanımlayarak bu hamleyi kınadı.

Bazı siyasetçiler, Maduro'ya yoksulluk, açlık ve şiddetin yanı sıra çökmüş sağlık sistemi nedeniyle kendi ülkelerini terk edip son birkaç yılda Brezilya Amazonlarına kaçan Venezuelalı binlerce göçmenin durumunu hatırlattı.

Muhalefet lideri Julio Borges, Brezilya'daki Folha de São Paulo gazetesine verdiği röportajda, "Bu iş, bir akrabası açlıktan ölmekte olan birinin, iyi bir adam gibi görünmek için komşusuna yemek hediye etmesine benziyor" dedi.

Zamanında Maduro'yu devirmeye çalışan ABD destekli koalisyonun kilit bir üyesi olduğu belirtilen Bolsonaro, ABD'de Donald Trump yönetimiyle yakın ilişkiler geliştirmişti.

Bolsonaro, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkesinde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin arifesinde Venezuela sınırını ziyaret etmesine izin vermiş, Pompeo da Brezilya topraklarındayken yaptığı bir açıklamada, Maduro'yu kendi ülkesini yok eden bir uyuşturucu kaçakçısı olarak nitelemişti.

Kaynak: Independent Türkçe