'Çinli El Chapo' Hollanda'da yakalandı

Çinli 'El Chapo' olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu baronları 'El Chapo' lakapı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar'la kıyaslanan Tse, yılda 70 milyar dolar (yaklaşık 519 milyar TL) getirisi bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasadışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanıyor.

Yetkililer, Çinli 'El Chapo'nun başında olduğu iddia edilen ve "Şirket" ya da "Sam Gor" adlarıyla bilinen uyuşturucu şebekesinin, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya en az bir düzine farklı ülkeye tonlarca metamfetamin, eroin ve ketamin satışından sorumlu olduğunu düşünüyor.

Avusturya Federal Polisi'nin operasyonuyla, 'El Chapo' Tayvan'dan Çin'e giden uçak seferinde Amsterdam'daki aktarma sırasında yakalandı.

Tse'nin Avusturya’ya giren uyuşturucuların yüzde 70'inden sorumlu olduğu düşünülüyor. Ayrıca şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drugs and Crime –UNODC) uyuşturucu şebekesinin metamfetaminlerden yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar dolar (yaklaşık 59,5 milyar TL) olarak belirlendiğini fakat bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131,2 milyar TL) kadar çıkabileceğini belirtti.

Öte yandan, uyuşturucu örgütünde çalışan bazı isimlerin Asya'daki hükümetlerde yüksek mevkideki isimlerle bağlantıları olduğu yönünde iddialar da bulunuyor.

Kaynak: Independent Türkçe