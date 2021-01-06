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06.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Gandi’nin hapisteki yemek seti satılık

Hindistan’ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin lideri olan Mahatma Gandi’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Maharaştra eyaletindeki Aga Khan Sarayı’nda hapsedildiği sırada kullandığı bir kase ve çatal bıçak takımı açık artırmaya çıkarıldı.

Gandi’nin hapisteki yemek seti satılık

1942’den 1944’e kadar Gandi’nin kullandığı yemek takımının 10 Ocak’ta İngiltere’de East Bristol müzayede evi tarafından açık artırmayla satılacağı belirtildi. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 1948 yılında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Gandi’nin kullandığı yemek takımının 60 bin sterlinden fazla bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. 

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