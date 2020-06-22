Hafter milisleri cesetler ve oyuncaklara bile mayın tuzaklamış

Libya’da savaş ağası Halife Hafter milislerinden temizlenen bölgelerde ortaya çıkan toplu mezarlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Terhune ve Trablus güneyindeki çalışmaları yürüten Kayıp Kişileri Arama ve Kimlik Tespiti Komisyonu Başkanı Kemal Ebubekir, bölgedeki son duruma ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

İlk feci görüntülere Terhune’deki hastanede şahit olunduğunu hatırlatan Ebubekir, "Orada 106 ceset vardı. Sonra 12 toplu mezar bulduk. Son olarak 10 kişinin gömüldüğü bir yer bulundu. Terhune’de ceset sayısı 160’ı aştı. Net rakam veremiyoruz. Çünkü mayınlar işimizi zorlaştırıyor. Sadece cesetlerin içine değil, bütünlüğü bozulmuş vücut parçalarının üzerinde de bubi tuzakları bulunuyor" dedi.

Yeni toplu mezarların varlığına ilişkin Trablus güneyinden endişe duyduklarını ifade eden Ebubekir şunları söyledi:

"Çok sayıda mahalleden ihbar geliyor. 15 kişinin cesedine ulaştıktan sonra mayınlar yüzünden çalışmaları yavaşlattık. Gelen bilgilere bakılırsa daha yüzlerce cesetten söz edebiliriz. Emir bekliyoruz. Mayınların temizliği sonrası aramayı hızlandıracağız. Ailelerle iletişim için özel bir birim kurduk.

Kimlik tespiti zaman alan ve uzmanlık gerektiren bir konu. Biz başvuru işlemlerini kabul ediyoruz. Ailelerden örnekler alıyoruz. Komisyon olarak Terhune ve Trablus’un güneyinde kimliği belirsiz cesetlerin ve toplu mezarların sayısındaki artış nedeniyle çalışmalarımızı koordineli şekilde sürdürüyoruz.

Görevimizi mümkün olduğunca hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden de halkı bilinçlendirmeye çabalıyoruz. İş makineleriyle rastgele ve izinsiz olarak mezar kazılmaması için uyarıyoruz. Kurumun telefon numaralarını paylaşıyoruz. Toplu mezar bulunduğunda hiçbir işlem yapmadan doğrudan doğruya komisyonu bilgilendirmesini istiyoruz."

Kaynak: Yeni Şafak