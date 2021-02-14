Hindistan'da buzul felaketinde can kaybı 41'e yükseldi

Yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 6 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e yükseldiğini belirten yetkililer, selde kaybolan 160’tan fazla kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Dhauliganga'da yapım aşamasındaki hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.