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03.09.2020 - 11:37 | | İHA

Japonya’da Eylül ayında rekor sıcaklık

Japonya’da Eylül'de bugüne dek kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü. Niigata Eyaleti'ndeki Sanjo şehrinde termometreler bugün ilk kez 40 dereceyi aştı.

Japonya’da Eylül ayında rekor sıcaklık

Ağustos ayında tüm zamanların en sıcak gününü yaşayarak 41.1 derecelik sıcaklık rekoru kıran Japonya'da bugün bir ilk daha yaşandı. Termometreler bugün şimdiye dek Eylül ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 40.2 dereceyi gösterdi. Niigata Eyaleti'ndeki Sanjo şehrinde yerel saatle 13.00 sıralarında rekor sıcaklık ölçüldü. Ülkede etki gösteren tayfunun neden olduğu sıcak hava dalgası ile hava sıcaklığının bu denli yükseldiği tahmin edilirken, uzmanlar bölge halkını sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaya ve zorunlu haller dışında dışarı çıkmaktan kaçınmaya çağırdı.

SICAK ÖLDÜRDÜ

Öte yandan ülkenin Kagawa Eyaleti'ndeki Takamatsu şehrinde anneleri tarafından arabada bırakılan 3 ve 6 yaşlarındaki iki kız kardeş aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Söz konusu şehirde de bugün şimdiye kadarki en yüksek Eylül ayı değeri olan 37.6 derecelik sıcaklık görüldüğü açıklandı.

GEÇEN AY DA REKOR KIRMIŞTI

Ağustos ayı boyunca aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan Japonya’da ülke tarihinin en sıcak günü yaşanmış, Shizuoka Eyaleti'ndeki Hamamatsu şehrinde termometreler 17 Ağustos saat 12.10'da 41.1 dereceyi göstermişti. Ağustos süresince ülke genelinde binlerce kişi sıcağa bağlı şikayetler nedeniyle hastanelere akın etmişti.

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