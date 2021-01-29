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29.01.2021 - 07:00 |

Kıbrıs için görüşmeler mart ayında başlıyor

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, 3.5 yıllık aranın ardından mart ayının ilk haftasında yeniden başlayacağı bildirildi. New York’taki görüşmelere Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin yanında AB de gözlemci olarak katılacak.

Kıbrıs için görüşmeler mart ayında başlıyor

 

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’ta BM himayesindeki müzakerelerin Mart ayı başında başlatılacağını bildirdi. Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) konuşan Hristodulidis, görüşmenin mart ayının ilk haftasında New York’ta gerçekleşmesinin planlandığını, görüşmenin tam tarih ve yeri ile ilgili son kararı, koronavirüs salgınındaki durumu da dikkate alarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in vereceğini kaydetti. Hristodulidis, BM’nin martın ilk haftasıyla ilgili iki ayrı tarih üzerinde durduğunun da kendilerine bildirildiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi mart başında bir araya getirmek istediğini söyledi.

‘Ön koşulsuz’

BM Genel Merkezi’nde düzenlediği 2021’in ilk basın toplantısında, gündemi değerlendiren Guterres, şunları kaydetti: “Niyetim, mart başında Kıbrıs’taki iki toplum ve garantör ülkeler Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi’nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi’ne gitmeye hazırım.”

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