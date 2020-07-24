KKTC’de Ayasofya için mevlit ve dua okundu

Lefkoşa’daki Selimiye Camiisi'ndeki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili programa katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Tatar, "1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya Türklerin yönetiminde olmuştur. Dolayısıyla tekrar cami olarak açılması en doğalıydı. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Kıbrıs Türk halkının Müslüman aleminin bir parçası olarak ibadetlerini yaptığını ifade eden KKTC Başbakanı, "Bu anlamlı günü burada izliyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.