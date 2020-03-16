Koronavirüs hükümeti

İsrail’de 3 erken seçime rağmen yaklaşık 1 yıldır çözülemeyen koalisyon krizinin, Koronavirüs (Kovid-19) tehdidiyle sona ermesi gündemde. Bir süredir Başbakan Binyamin Netanyahu ile rakibi Benny Gantz’ın birlik hükümeti kurması ihtimalleri konuşulurken, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in, bu görevi Gantz’a vereceği belirtildi.

Ülkede 9 Nisan ve 17 Eylül’de yapılan iki erken seçimin ardından İsrailliler koalisyon krizine çözüm bulmak için 2 Mart’ta üçüncü kez sandık başına gitmişti. Netanyahu’nun partisi Likud 36 milletvekili çıkararak seçimi önde tamamlarken, Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek ikinci olmuştu. Ancak Likud’un başını çektiği sağ blokta yer alan partiler, 58 milletvekilinde kalıp da koalisyon kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayınca, hükümet krizi çözülememişti.

‘Ciddiyetsiz’ suçlaması

Netanyahu, Kovid-19 ile mücadele için acil koalisyon hükümeti kurulması gerektiğini söylemiş, bunun için de Mavi-Beyaz İttifakı’nın başını çektiği merkez sol bloka görüşme çağrısı yapmıştı. Ancak mecliste en büyük 2. grup olan Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın, başka arayışlar içinde olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs’le mücadele kapsamındaki önlemler çerçevesinde Başbakan Netanyahu hakkındaki davanın ilk duruşmasının ertelenmesine tepki gösteren Gantz, “ciddiyetsiz bulduğunu” ifade ederek teklifi geri çevirdi. Gantz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Netanyahu’yu İsrail halkıyla oyun oynamak ve koalisyon önerisinde ciddi olmamakla suçladı, “Birlik isteyen biri, duruşmasını erteletmez, medyaya acil birlik hükümeti taslağı göndermek yerine müzakere ekibini diğer partilere yollar. Ne zaman ciddi olursan o zaman konuşuruz” dedi. Bununla birlikte Gantz’ın, koalisyon kurmak için, 15 milletvekiline sahip ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku’nun yanı sıra başka partilerden de olumlu yanıt aldığı ortaya çıktı. Nitekim kilit önemdeki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın da, 7 milletvekiliyle Gantz’a destek verdiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Rivlin’in, bu görevi bugün resmen Gantz’a vermesi beklenirken, bundan sonra Netanyahu’nun siyasi geleceğine ilişkin soru işaretlerinin artması bekleniyor. Gantz’ın, koalisyon hükümetini kurmak için 61 sandalyeyi rahatça bulduğu belirtiliyor. Bununla birlikte koalisyonun aşırı uçlardan oluşacağı, bu nedenle Gantz’ın, tarafları bir arada tutmakta zorlanacağı yorumları da gelmeye başladı.