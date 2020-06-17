Kuzey Kore sÄ±nÄ±ra asker yÄ±ÄŸÄ±yor

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Kuzey Kore Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Koreler arasÄ± iÅŸ birliÄŸinin simgesi olan Diamond turizm projesi ve Kaesong sanayi kompleksi iÃ§in ayrÄ±lan bÃ¶lgelere yeniden asker konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Pyonyang yÃ¶netiminin ayrÄ±ca sÄ±nÄ±rda yeniden karakollar inÅŸa edeceÄŸi, talimleri sÃ¼rdÃ¼receÄŸi ve propaganda balonlarÄ± iÃ§in ileri hatlarÄ± aÃ§acaÄŸÄ± belirtildi.

Kuzey'in bu adÄ±mlarÄ±, 2018'de GÃ¼ney Kore ile yapÄ±lan ve sÄ±nÄ±rda askeri gerilimi azaltmayÄ± hedefleyen anlaÅŸmalarÄ±n hÃ¼kÃ¼msÃ¼z kÄ±lÄ±nmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

AnlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde sÄ±nÄ±r karakollarÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, bazÄ± kara mayÄ±nlarÄ± temizlenmiÅŸ ve gerÃ§ek mermi kullanÄ±lan talimler durdurulmuÅŸtu.

Kuzey Kore'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na GÃ¼ney Kore ordusundan yanÄ±t geldi.

GÃ¼ney Kore Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± operasyonlar yÃ¶neticisi Jeon Dong-jin, bu hamlelerin, Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin iyileÅŸtirilmesi ve Kore YarÄ±madasÄ±'nda barÄ±ÅŸ iÃ§in onlarca yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§abalarÄ± kÃ¶steklediÄŸini belirterek "Kuzey, gerÃ§ekten bÃ¶yle bir adÄ±m atarsa, hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz bunun bedelini Ã¶deyecektir." ifadesini kullandÄ±.

Kuzey Kore dÃ¼n de Koreler arasÄ± bir irtibat bÃ¼rosu binasÄ±nÄ± havaya uÃ§urmuÅŸtu.

Kuzey Kore Merkezi Haber AjansÄ±nÄ±n (KCNA) haberinde binanÄ±n, insanlarÄ± alÃ§aklÄ±ÄŸa zorlayan ve bu alÃ§aklÄ±ÄŸa koruma saÄŸlayanlarÄ±n iÅŸledikleri suÃ§lara karÅŸÄ±lÄ±k olarak imha edildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ulusal GÃ¼venlik Ofisi DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim You-geun, Kuzey Kore'ye durumu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirmesi halinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

BROÅžÃœR KRÄ°ZÄ°

GÃ¼ney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broÅŸÃ¼r gÃ¶ndermesiyle Ã§Ä±kan gerilim Ã¼zerine Kim Jong-un'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broÅŸÃ¼rlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± balonlarÄ± uÃ§uran ilticacÄ±lar iÃ§in "ana vatanlarÄ±na ihanet eden alÃ§aklar ve melez kÃ¶pekler" diyerek "GÃ¼ney Koreli yetkililer, birtakÄ±m mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rse aÄŸÄ±r bir bedel Ã¶demek zorunda kalacaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Pyongyang yÃ¶netimi de 9 Haziran'da, GÃ¼ney Kore ile tÃ¼m sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iletiÅŸim hatlarÄ±nÄ± keseceÄŸini duyurmuÅŸtu.

GÃ¼ney Kore BirleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, bunun Ã¼zerine 10 Haziran'da, sÄ±nÄ±rdan Kuzey Kore'ye broÅŸÃ¼r balonlarÄ± gÃ¶nderen Ã–zgÃ¼r Kuzey Kore SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± ve Keunsaem gruplarÄ± hakkÄ±nda polise ÅŸikayette bulunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼ney Kore'de, Kuzey sÄ±nÄ±rÄ±nda balonla broÅŸÃ¼r atma, yÄ±llardÄ±r aktivistlerin baÅŸvurduÄŸu bir yÃ¶ntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendiriyor.

DiÄŸer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, GÃ¼ney Kore'ye karÅŸÄ± "gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ± ve planlamasÄ±" iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸini belirterek Seul yÃ¶netimini askeri harekat ile tehdit etmiÅŸti.

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