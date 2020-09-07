Libya'da yakınlarını kaybeden aileler ABD'de Hafter aleyhine 50 milyon dolarlık dava açtı

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Hafter, hem Libya hem de ABD vatandaşı. ABD'deki yasal düzenlemeler, vatandaşlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair şüpheler olması halinde dava açılmasına imkan tanıyor.

The Times gazetesinde yer alan haberde, davanın, savaş ağası Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu milislerinin Ağustos 2016 ile Mart 2017'de Bingazi'nin Ganfuda mahallesindeki operasyonu sırasında yakınlarını kaybeden iki aile tarafından açıldığını aktardı.

Virginia'daki bir federal mahkemede geçen hafta içerisinde açılan davada, Hafter, yargısız infaz emri vermek ve insanlığa karşı suç işlemek gibi çok sayıda uluslararası hukuk ihlali yapmakla suçlanıyor.

The Times haberinde, davanın Virginia'da açılmasının önemli olduğunu, zira bu eyalette Hafter'in değeri 8,5 milyon dolar olarak tahmin edilen yaklaşık 340 dönüm arazisi, gayrimenkul ve finansal varlığının bulunduğu belirtildi.

ABD'de halihazırda Hafter aleyhine Libyalılar tarafından açılmış başka davalar olduğuna da dikkat çeken gazete, Virginia'daki davada aileleri ABD ve İngiltere'den önde gelen insan hakları hukukçularının temsil ettiğini ve bu davanın Hafter için ciddi sıkıntı yaratabileceğini ifade etti.

Davacı Hamza ailesini temsil eden Londra merkezli McCue & Partners hukuk bürosunun ortaklarından Matthew Jury, The Times'a yaptığı açıklamada, "Bu davanın esas amacını hak arayışı oluşturuyor. Tazminat her zaman ikinci, hatta üçüncü planda kalıyor. Bir ailenin hayatına paha biçemezsiniz. Davacılar, bu davayı bir platform olarak kullanarak, Libya'da olanların gün yüzüne çıkmasını istiyor" dedi.

'Hafter kaybederse malvarlığına el konulabilir'

Jury, davayı kaybetmesi halinde Hafter'in Virginia'daki malvarlığını kaybetme ve ülke dışındaki varlıklarının da incelenmeye başlanması riskiyle karşı karşıya kalacağını aktardı.

Jury, "Davayı kazanırlarsa, Hafter'in Virginia'daki varlıklarına el konularak, davacılar arasında dağıtılabilir. Ancak aynı zamanda Hafter'in ülke dışındaki varlıklarıyla ilgili de inceleme başlatılır. Varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulması çok ciddi bir etki yaratır. Bu dava sonucunda savaç suçundan suçlu bulunması, ABD'nin de (Hafter'in) kendisine iade edilmesi sürecini başlatmasını tetikleyebilir" diye konuştu.

Jury, daha önce 1998 yılında Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde meydana gelen patlama ile ilgili olarak Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na karşı açılan özel davada saldırıda hayatını kaybeden 29 kişiyi temsil etmişti.

Hafter'e karşı açılan davanın diğer avukatları da ABD'de Başkan Donald Trump hakkında görevden azil sürecini başlatan bilgileri sağlayan kişiyi temsil etmişti.

Kaynak: BBC Türkçe