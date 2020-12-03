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03.12.2020 - 09:56 | | AA

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan yardım çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası toplumdan ülkesine yardım etmesini istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan yardım çağrısı

Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde ikinci kez, video konferansla düzenlenen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" konuşan Mişel Avn, "Uluslararası toplumdan Lübnan'dan vazgeçmemesini talep ediyorum." dedi.

"Lübnan'ın şu anda Dünya Bankası ile 246 milyon dolarlık bir kredi görüşmesi yaptığını ve müzakerelerin bu hafta biteceğini" ifade eden Avn, önceliklerinin, tüm siyasi güçlere uygulanabilecek ortak kriterlere dayalı bir hükümet kurmak olduğunu dile getirdi.

Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM'nin Lübnan'ı ve halkını desteklemeye devam edeceğini belirterek Lübnan yöneticilerine "partizan çıkarları bir kenara koyma, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek bir hükümet kurma" yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrıların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nın ilki ağustos ayında düzenlenmişti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan, patlamanın öncesinde de büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor, geniş çaplı gösterilere sahne oluyordu.

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