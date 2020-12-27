Mısırlı üst düzey bir heyetten Libya'ya ziyaret

Mısırlı üst düzey bir heyetin, Libya hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere başkent Trablus’a geldiği belirtildi.
Libya basınına yansıyan haberlere göre Mısır heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkan Yardımcısı bulunuyor.
Ziyarete ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
Mısır'daki Abdülfettah es-Sisi yönetimi, Libya'nın başkent Trablus merkezli meşru hükümetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği destekle biliniyor.
Karısı oklava ile dövüp sokağa attı!Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.