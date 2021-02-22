Myanmar'da askeri cuntadan protestoculara 'ölümcül güç' tehdidi

Protestoları örgütleyen Sivil İtaatsizlik Hareketi, 22 Şubat'ta tüm ülkede sokaklarda darbeye karşı çıkma ve "Bahar Devrimi'ni başlatma" çağrısında bulundu.

Askeri cuntanın oluşturduğu Devlet Yönetim Konseyi, devlet televizyonu MRTV'de yaptığı açıklamada, "Protestocuların ayaklanma ve anarşi çağrılarını 22 Şubat'a yoğunlaştırdığı görülmektedir. Protestocular, halkı, özellikle duygusal gençleri ve ergenlik çağındakileri hayatlarını kaybedebilecekleri bir cepheleşme hattına sürüklüyor." ifadesini kullandı.

Protestocular bugüne dek barışçıl gösteriler çerçevesine şiddet karşıtı tutum benimserken, 3 protestocu güvenlik güçleri tarafından vurularak yaşamını yitirmişti.

ABD'DEN UYARI



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin demokratik olarak seçilmiş hükümetlerini yeniden tesis etmeyi isteyen Burma halkına yönelik şiddeti teşvik edenlere sert tavır alacağı" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Twitter'da yayımladığı açıklamada, "Orduyu şiddete son vermeye, adaletsizce gözaltına alınanları serbest bırakmaya, gazetecilere ve aktivistlere yönelik saldırıları durdurmaya ve halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR TEHDİDE RAĞMEN SOKAKLARDA



Ordunun şiddet tehdidine rağmen protestocular sabah saatlerine Yangon ve diğer kentlerde sokakları doldurmaya başladı.

Yangon'da askeri araçların yolları kapatmasına rağmen 1000'den fazla protestocu ABD büyükelçiliği önünde toplandı.

Protestocular dün başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 19 Şubat'ta hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mya Thwet Thwet Khine için cenaze töreni düzenlemişti.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.