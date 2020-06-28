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28.06.2020 - 10:41 | | AA

Polonya halkı sandık başında

Polonya'da seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Polonya halkı sandık başında

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da halk, 11 adayın yarıştığı seçimde cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar devam edecek.

Adayların bugünkü seçimde yüzde 50 oy oranını aşamamaları durumunda, 12 Temmuz'da ikinci tur yapılacak.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, ülkede iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Andrzej Duda'nın yüzde 42, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 28 alarak ikinci tura kalmaları öngörülüyor.

Seçimde ayrıca adaylardan, Szymon Holownia'nın yüzde 10, Konfederasyon (Konfederacja) ittifakı adayı Krzysztof Bosak'ın yüzde 7, Polonya Köylü Partisi (PSL) lideri Wladyslaw-Kosiniak-Kamysz'ın ise yüzde 4 oy alması bekleniyor.

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