Portekiz Hakkında Bilgiler; Portekiz Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tarihin en paslı dönemlerinden beri insanlar tarafından kullanılmakta olan verimli Portekiz toprakları, yaklaşık 3.100 yıldan beri insanlara hizmet etmekte ve aktif olarak insanlar tarafından kullanılmaktadır.



Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Cermenler ve Endülüs Emevilerine'de sahiplik yapmış bu topraklar, birçok çeşitli medeniyetin de izlerinin bulunduğu tek ortak noktadır. 5.Yüzyıldan beri Portekiz ülkesi olarak anılan ancak tam adını 15.YY'da almış olan Portekiz, Leon Kralı VI. Alfonso ve Kastilya tarafından isimlendirilmiştir.



15.YY ve 16.YY başta olmak üzere dünya üzerinde çok büyük bir siyasi güç oluşturmayı başarmış olan Portekiz, o dönemlerin en güçlü ekonomi ve iç politikaya sahip ülkesiydi. Aynı zamanda topraklarında çok büyük bir de kültürel güç içermekte olan Portekiz, o dönem adeta dünyanın en güçlü ülkelerinden biriydi. 20.YY'da imparatorluğun sona ermesi ile birlikte gücünü de aynı oranda kaybetmiş olan Portekiz, imparatorluğun çöküşünden sonra Avrupa Birliğine katılmış ve önemli demokratik yapısı ile Avrupa Birliğinin önemli yapı taşlarından birisi olmuştur.



5 Ekim 1910 tarihinden itibaren Cumhuriyet stili ile yönetilmekte olan Portekiz, Cumhuriyet'i yönetimine dahil etmiş ilk Dünya ülkelerinden de birisidir.



Portekiz Nerededir?



Portekiz, Avrupa'nın güneybatısında yer alan İber Yarımadası üzerinde bulunmaktadır. Avrupa Kıtası'nın en batısındaki ülke olmakla birlikte, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilmiş olan bu ülke, çok güçlü ve önemli bir coğrafi yerin üzerine inşa edilmiştir. Tarih boyunca çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmış bu topraklar, aynı zamanda geçmiş tarih insanları hakkında da bizlere çok büyük bilgiler sunmaktadır.



Aynı zamanda Portekiz, kuzeyden ve doğudan da İspanya ile kesişmektedir.



Portekiz Nüfusu Ne Kadar?



2019 yılında yapılan resmi nüfus sayımlarına göre 10.38 milyonluk bir nüfusa sahip olan Portekiz, içerisinde en çok kendi vatandaşlarını barındıran da ülke konumundadır. Portekiz içerisinde yaşayan insanların %96'sı Portekizli, geriye kalan %4'ü ise yasal göçmenlerden, Brezilyalılar, Ukraynalılar, Kongolular, Verdeliler, oluşturmaktadır. Dünya içerisinde kendi nüfusunu korumayı başarmış nadir ülkelerden birisidir.



Dışarıya çok az göç veren ve dışarıdan da çok az göç alan Portekiz, çok yavaş bir nüfus artış hızına sahiptir. 2011 yılında 10.12 milyon olan Portekiz nüfusu, 2019 yılında 10.38 Milyona çıkmıştır.



Portekiz'in Başkenti Neresidir?



Portekiz'in başkenti, Lizbon'dur. Aynı zamanda Portekiz'in de en büyük şehri olan Lizbon, Dünya'nın da sanayisi en gelişmiş şehirlerinden birisidir. Birçok tarihi güzellik barındırmakla birlikte bir afet ülkesi de olmayan bu şehir, Portekiz üzerindeki nüfusun büyük bir yoğunluğunu da kendi içerisinde barındırmaktadır.



Portekiz'in Para Birimi Nedir?



Portekiz'in para birimi, Almanya'nın da para birimi olan, Euro'dur. Ekonomik açıdan gayet iyi bir konumda olan Portekiz vatandaşlarına yüksek iş gücü sunmaktadır. Portekiz ülkesindeki asgari ücret maaşı yaklaşık olarak 700 Euro'dur.



Portekiz'in Resmi Dili Nedir?



Portekiz'in resmi dili Portekizcedir. Aynı zamanda ülkede büyük bir çoğunluk İspanyolcada konuşmaktadır. Portekiz'in bazı resmi belgelerinde İspanyolca dilini de kullandığı görülmüştür. Çok ufak bir kesimin de kullanmakta olduğu Mirandaca dili, Portekizce ile arasında sadece bir lehçe farklılığı bulundurmaktadır.



Portekiz ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Portekiz, UTC +0 zaman dilimini kullanmaktadır. Portekiz'in Türkiye ile arasındaki saat farkı ise, 2 saattir. Bu hesaplama, iki ülkenin de başkentlerindeki UTC saat modeli ele alınarak yapılmıştır.