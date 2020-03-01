Rus ajansında skandal haber

“Çalınan İl: Suriye’nin Bir Köşesi, 80 Yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye’ye Verildi?” başlıklı haberde, Hatay’ın Türkiye’ye katılışı ve gerçekleştirilen referandumla ilgili yanlı iddialar yer aldı. Son dönemde Suriye medyasında yer aldığı öne sürülen haberlerde, Hatay konusunun yeniden gündeme getirildiği ifade edildi. Haberde, Hatay’da 1939 yılında gerçekleştirlen referandum öncesinde, Anadolu’dan bölgeye Türklerin getirildiği ve sonuçlarda hile yapıldığı gibi tarihi gerçeklere dayanmayan iddialar yer aldı.