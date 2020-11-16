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16.11.2020 - 22:30 | | AA

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. 

İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor. 

Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor. 

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor. 

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.

 

Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Hesap verecekler uluslararası mahkemelerde cevap verecekler. Uluslararası kurumlar gelecek, uzmanlar gelecek bütün zarar hesaplanacak. 30 yıl içerisinde bize vurulan zarar hesaplanacak.
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