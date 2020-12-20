Son dakika... Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi!

Saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu. Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırıyı 'yasa dışı' bir örgüt tarafından düzenlendi

Reuters'a konuşan güvenlik yetkilileri saldırıda 3 adet Katyuşa füzesi kullanıldığını ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Yeşil Bölge'de görevli olan bir kaynak ise Büyükelçiliği korumak üzere konuşlandırılmış füze savunma sisteminin, füzelerden bir tanesinin yönünü saptırdığı bilgisini paylaştı.

'OHAL İLAN EDİLSİN'

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD Bağdat Büyükelçiliğine füze saldırısı sonrası Bağdat'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini istedi.

Sadr, yaptığı açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin, "Sivillerin hayatını riske atmak milislerin işidir, bunu daha önce belirtmiştik. Kimsenin devlet kontrolü dışında silah taşıma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, Bağdat'ta OHAL ilan etmeli ve sivillerle, yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak için sadece orduyu kullanmalı." diyen Sadr, söz konusu güvenliğin sağlanmasında rol almaya hazır olduğunu belirtti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: SORUMLULARI BULUN

ABD Büyükelçiliği de saldırıyı kınayarak olayda ölü ve yaralan olmadığını duyurdu.

Büyükelçili Irak hükümetine ve siyasetçilerine de böyle saldırılara engel olmaları ve sorumluluları yakalamaları çağrısında bulundu.