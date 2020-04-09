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09.04.2020 - 18:28 | | AA / DHA

Son dakika haberi... CanlÄ± blog | Dünyada corona virüse dair yaÅŸanan son geliÅŸmeler

Ã‡in'in Wuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kÄ±p tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lan corona virÃ¼ste son dakika geliÅŸmeleri yaÅŸanmaya devam ediyor. TÃ¼m Ã¼lkelerden bilim insanlarÄ± virÃ¼se aÅŸÄ± geliÅŸtirmek kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DÃ¼nya genelinde yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 90 bini aÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte corona virÃ¼ste yaÅŸanan son geliÅŸmeler. Ä°talya'da salgÄ±nÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yÃ¼kseldi

Son dakika haberi... CanlÄ± blog | Dünyada corona virüse dair yaÅŸanan son geliÅŸmeler

DÃ¼nyada corona virÃ¼s kapanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 1,5 milyonu geÃ§erken, vakalarÄ±n dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± ABD'de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Can kaybÄ± 90 bini aÅŸtÄ±. Ä°talya'da can kayÄ±plarÄ± dÃ¼ÅŸerken Ä°ngiltere ve Fransa'daki artÄ±ÅŸ dikkat Ã§ekiyor.

19.29:Â Ä°talya'da salgÄ±nÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yÃ¼kseldi

19.09:ÂÄ°ngiltere'de corona virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu

19.00:Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, yeni tip corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 3 hafta Ã¶nce alÄ±nan tedbirlerin daha fazla sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

18:25: DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Cibuti'de, yeni tip corona virÃ¼s kaynaklÄ± ilk Ã¶lÃ¼m vakasÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

16.55 : Ä°ngiltere ve BirleÅŸik KrallÄ±k'ta son 24 saatte 887 kiÅŸi corona virÃ¼sten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, can kayÄ±plarÄ± 7 bin 984'e Ã§Ä±kÄ±.

16.50 : UluslararasÄ± Kurtarma Komitesi BaÅŸkanÄ± David Miliband, dÃ¼nyanÄ±n en yoksul Ã¼lkelerine yardÄ±m yapmanÄ±n, virÃ¼sÃ¼n bu Ã¼lkelerde yayÄ±lmasÄ±na izin vermekten daha az maliyetli olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Esenler'de iÅŸlek cadde ve meydan yaya trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±Ä°stanbul Esenler Dörtyol MeydanÄ± ile DavutpaÅŸa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 PerÅŸembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na kapatÄ±ldÄ±.
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