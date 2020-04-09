DÃ¼nyada corona virÃ¼s kapanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 1,5 milyonu geÃ§erken, vakalarÄ±n dÃ¶rtte birinden fazlasÄ± ABD'de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Can kaybÄ± 90 bini aÅŸtÄ±. Ä°talya'da can kayÄ±plarÄ± dÃ¼ÅŸerken Ä°ngiltere ve Fransa'daki artÄ±ÅŸ dikkat Ã§ekiyor.



19.29:Â Ä°talya'da salgÄ±nÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yÃ¼kseldi



19.09:ÂÄ°ngiltere'de corona virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu

19.00:Â Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, yeni tip corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 3 hafta Ã¶nce alÄ±nan tedbirlerin daha fazla sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

18:25: DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Cibuti'de, yeni tip corona virÃ¼s kaynaklÄ± ilk Ã¶lÃ¼m vakasÄ± gerÃ§ekleÅŸti.



16.55 : Ä°ngiltere ve BirleÅŸik KrallÄ±k'ta son 24 saatte 887 kiÅŸi corona virÃ¼sten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, can kayÄ±plarÄ± 7 bin 984'e Ã§Ä±kÄ±.

16.50 : UluslararasÄ± Kurtarma Komitesi BaÅŸkanÄ± David Miliband, dÃ¼nyanÄ±n en yoksul Ã¼lkelerine yardÄ±m yapmanÄ±n, virÃ¼sÃ¼n bu Ã¼lkelerde yayÄ±lmasÄ±na izin vermekten daha az maliyetli olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.