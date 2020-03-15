Canlı Blog - Son dakika... Bir kutsal mekan daha kapatıldı!

12.55 : Dünyanın tam aksine önlemler aldığı için eleştirilerin odağına oturan İngiltere hükümeti, bugün yaptığı açıklamayla 70 yaşın üstündekilerin kendilerini dört ay boyunca karantinaya almasını istedi.

İngiltere'de koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşması, böylece halkın 'sürü bağışıklığı' geliştirmesi planlanıyor. Hükümet, böylece halkın her yıl mutasyona uğrayarak grip gibi tekrar hasta etme ihtimali bulunan bu virüse bağışıklık geliştirmesini umuyor.

Hükümetin açıkladığı 'makul en kötü senaryoya' göre 66 milyonluk İngiltere nüfusunun yüzde 80'i virüs kapacak ve öldürücülük oranı yüzde 1 bile olsa 500 binden fazla insan ölecek. Bu İngiltere'de bir yılda ölen kişi sayısına denk.

Ancak hükümetin söz konusu adımları ülkeyi karıştırdı. Gazeteler bugün 'Kumar' manşetleriyle çıkarken, 200'den fazla bilim insanı da 14 Mart akşamı yayınladıkları açık mektupta hükümeti derhal daha sert önlemler almaya davet etti.

12.50 : Salgının Avrupa'daki merkezi İtalya'da dün 175 insan daha can verdi, yaşamını yitirenlerin sayısı 1441'e ulaştı. İtalya'da asıl ürkütücü gelişme ise, bir günde 3 bin 497 insana corona virüs bulaşması oldu. Halihazırda ülkede 21 bin 157 hasta bulunuyor.

Hafta başından bu yana evlerinden dışarı çıkamayan İtalyanlar ise, modern zamanların en büyük salgınına karşı balkonlardan şarkı söyleyerek direniyor. Uluslararası haber ajansları, balkon ve teraslardan şarkı söyleyen insanların fotoğraflarını dünyaya servis ediyor.





İtalya'da şarkı söyleme akımının yanı sıra pencereler, balkonlar ve bilboardlara asılan 'Tutto Andra Bene!' sloganı. Yani, "Her şey güzel olacak!"





12.35 : Orta Asya ülkesi Kazakistan acil durum ilan etti. İki yeni vakanın daha ortaya çıktığı ülkede, sekiz hasta tedavi altında.

12.25 : Corona virüs salgınıyla boğuşan Fransa'da ertelenmeyen yerel seçimlerin ilk turu yapılıyor. Hem seçmenler hem de oy merkezlerinde görev yapanların maske taktığı göze çarparken, seçmenlerin ellerini dezenfekte ettiği görüldü.







İkinci turu gelecek hafta yapılacak seçimle 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

12.15 : Kudüs'teki El Aksa Camii ve Kubbet'üs Sahra Covid-19 salgını nedeniyle kapatıldı.





12.10 : Avusturya tüm restoranları kapattı, insanlar beş kişiden fazla toplanamayacak.

12.05 : Malezya Sağlık Bakanlığı, bugün ortaya çıkan 190 vakanın çoğunluğunun camilerle bağlantılı olduğunu duyurdu.

12.00 : Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Filipinler'de sağlık ekipleri 29 şüphelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Ülkedeki hasta sayısı 140'a ulaşırken, üç yeni ölüm gerçekleşti.

11.30 : Ürdün'de tespit edilen altı yeni vakadan biri Mısır'dan gelen ABD'li bir turist. Ortadoğu ülkesinde daha önce yalnızca bir vaka görülmüştü.

11.20 : Rusya Devlet Demiryolları, Ukrayna, Letonya ve Moldova'ya yapılacak seferlerin 17 Mart'tan itibaren askıya alındığını açıkladı. Rusya'da halihazırda kayıtlı 59 vaka bulunuyor.

10.20 : Vatikan: Nisan ayında Papa Francesco'nun katılacağı Paskalya etkinlikleri iptal edildi.

09.55 : Endonezya'da corona virüs kapanların sayısı 117 oldu, 21 yeni vaka kayıtlara geçti.





NETANYAHU NEFES ALDI

09.40 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının 17 Mart'ta yapılacak ilk duruşması, corona virüs salgını nedeniyle 25 Mayıs'a ertelendi.

Üç ayrı yolsuzluk dosyasıyla yüz yüze olan Netanyahu, dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Binyamin Netanyahu, görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti.

09.30 : Tayland'da virüse kapan hastaların sayısı bir günde tırmandı, vaka sayısı 32 artarak 114'e ulaştı.

08.35 : Orta Asya ülkesi Özbekistan'da Fransa'dan dönen bir kişiye uygulanan test pozitif çıktı. 34 milyon nüfusa sahip ülkede ilk vaka kayıtlara geçti.





07.00 : Geceden bu yana yaşanan gelişmeler şöyle: