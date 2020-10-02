Son dakika... Rus gazeteci kendini yaktı!

Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre bir Rus gazeteci İçişleri Bakanlığı'nın önünde kendini yaktı. Gazeteci hayatını kaybetti.

Nijniy Novgorod kendinde Rus yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel ve sosyal medyaya göre, Irina Slavina isimli gazeteci polislerin evini aramasından sonra bakanlığın önüne giderek kendini ateşe verdi.