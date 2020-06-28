Son dakika: Rusya o iddiayı yalanladı! Suikast...

Rusya, Taliban militanları ile ABD ve diğer NATO askerlerini öldürmeleri karşılığında ödül anlaşması yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Amerikan New York Times ve Washington Post gazeteleri, söz konusu haberi ABD'li yetkililere dayandırdı.

Buna göre, geçen yıl Avrupa'da da suikast girişimlerinde bulunan bir Rus askeri istihbarat birimi, Taliban ile yapılan ödül anlaşması ile ilişkilendiriliyor.

ABD'deki Rus Büyükelçiliği, "temelsiz" olduğunu savunduğu iddiaların diplomatlarına yönelik tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Taliban yönetimi de Rus istihbaratı ile anlaşma yapıldığı yönündeki iddiayı reddetti.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da söz konusu istihbarat raporundan haberdar olduğu iddia ediliyordu ancak Beyaz Saray bunu yalanladı.

Basın sözcüsü Kayleigh McEnany, "Ne başkana ne de başkan yardımcısına, iddiaya konu olan Rus ödül istihbaratı hakkında bilgilendirme yapıldı" dedi.

McEnany sözlerinin devamında, iddiaya konu olan istihbaratı değil, Trump'ın bilgilendirildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını söylediğini belirtti.

New York Times'a isimsiz olarak konuşan kaynaklar, ABD istihbaratının aylar önce, GRU isimli bir Rus askeri istihbarat biriminin, bölgede istikrarsızlık yaratmak için koalisyon güçlerine yapılacak saldırılar karşılığında Taliban güçlerine ödül teklif ettiğini sonucuna vardığını iddia ediyor.

Gazeteye göre, militanlar bir miktar parayı da elde etti.

Rusya büyükelçiliği ise haberi Twitter hesabından yalanladı ve gazeteyi yalan haber üretmekle suçladı.

2019 yılında Afganistan'da 20 ABD askeri hayatını kaybetti. New York Times gazetesi bu ölümlerin hangisinin söz konusu istihbarat iddiası ile ilişkili olabileceğinin net olmadığını da yazdı.

Gazeteye göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Rusya'ya yaptırımları da içeren bir yanıt verme konusunu görüştü.

Rus GRU istihbarat birimi, İngiltere'nin Salisbury kentinde, eski çifte ajan Sergey Skripal'a düzenlenen suikast girişimi ile de ilişkilendiriliyor.

New York Times gazetesine haberi yalanlayan Taliban yönetiminden Zabihullah Mücahid, "Suikastlerimiz yıllardır devam ediyor ve bunları kendi kaynaklarımızla yapıyoruz" dedi.

Mücahid, ABD ve NATO askerlerini hedef almayı Şubat ayında, askerlerin geri çekilmesi ve yaptırımların kaldırılması karşılığında durdurduklarını da söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe