30.09.2020 - 19:00 | | DHA
Son dakika! Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a görüşme çağrısı
Gelen son dakika haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini ifade ederek, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskovada ağırlamak için hazır olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Rusyanın bakanları Moskovada ağırlamak üzere hazır olduğunu belirttiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.