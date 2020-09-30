Son dakika! Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a görüşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusyanın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Rusyanın bakanları Moskovada ağırlamak üzere hazır olduğunu belirttiğini söyledi.