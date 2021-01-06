Son dakika... Seçim sonucu belli oluyor! Fark 16 bini geçti

ABD'de önümüzdeki iki yılın kaderini belirleyecek seçimde sonuçlar netleşiyor. Georgia eyaletindeki senatörlük seçiminde ilk kazanan Demokrat aday Raphael Warnock olurken, diğer Demokrat aday Jon Ossoff giderek farkı açıyor.

Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra gelen haberler Cumhuriyetçi adaylar Kelly Loeffler ve David Perdue ile Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyordu.

Ancak siyah aday Warnock'un yüzde 50.6'ı bulmasıyla seçimi kazandığı kısa sürede Associated Press (AP) haber ajansı tarafından duyuruldu. Böylece, Kelly Loeffler'ı geride bırakan Warnock, Georgia'nın ilk siyah senatörü oldu.











Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki dengeyi belirleyecek asıl sonuç için ise, geri sayım başladı. Demokrat aday Ossoff yüzde 98'i sayılan oylarda farkı 16 bine kadar çıkardı.



Demokratlar eyaletteki iki senatörlük koltuğunu da kazanırsa Senato'da Cumhuriyetçiler'in çoğunluğuğuna son verecek. Her eyaletin ikişer temsilcisinin bulunduğu 100 üyeli Senato'da, şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin 50 sandalyesi bulunuyor. Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 46 ancak yasama süreçlerinde bu partiyle birlikte hareket eden iki bağımsız Senatör de eklendiğinde bu sayı 48'e yükseliyor.

Georgia'daki iki sandalyeyi de Demokratların kazanması halinde ise her iki parti de 50 ile eşit üyeye sahip olmuş olacak. Bu durumda, anayasaya göre aynı zamanda Senato'nun da başkanı olan Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris oylamalarda eşitliği bozan oyu kullanacak.

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, 2014 yılından bu yana Cumhuriyetçi Parti tarafından kontrol ediliyor. Senato, yeni yasal düzenlemelerin geçmesi, kabine üyelerinin onaylanması ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının atanması gibi bir dizi konuda kilit rol oynuyor.

BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, "Demokratların her iki sandalyeyi de kazanması ve Senato'daki durumun 50-50'ye gelmesi halinde bile Biden'ın çevre, sağlık reformu ve ekonomi gibi alanlarda seçim döneminde vaat ettiği iddialı yasal düzenlemeleri hayata geçirebilmesi kesin değil" deyip ekliyor: "Bu durumda, merkeze yakın duran Cumhuriyetçi üç senatörün de desteğini alması gerekecek. Yine de bu senaryo, Başkan'ın elini bazı diğer konularda rahatlatabilir. Biden, yönetimine alacağı bazı isimler ve federal mahkemelerde görev yapacak yargıçların belirlenmesinde daha rahat hareket edebilir."









GÖZLER WASHINGTON'DAKİ TARİHİ OTURUMDA

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, 3 Kasım seçimlerinde yenilgiye uğrayan Başkan Donald Trump halen kaybetmediğini ileri sürse de, bugün Washington'da gerçekleşecek bir başka oylama ile Joe Biden resmen ABD Başkanı olacak.

Çarşamba günkü Kongre oturumunda sembolik bir rol üstlenecek olan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump ve ona yakın bazı isimlerin yoğun baskısı altında. Trump, anayasaya aykırı şekilde Mike Pence’in bu sembolik rolü seçimin sonucunu değiştirecek şekilde kullanmasını istiyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence peş peşe gelen karmaşık durumlarda Başkan Donald Trump’ı destekleyen tutumunu istikrarlı biçimde sürdürdü. Ancak, Çarşamba günü Kongre’de Seçiciler Kurulu’nun başkanlık seçimi oylamasının onaylanacağı ve Joe Biden’ın zaferine resmi olarak son noktayı koyacak olan ortak oturuma başkanlık etmeye hazırlanan Mike Pence kendisini görev süresinin en belirsiz konumlarından birinde bulacak.









KAZANANI PENCE AÇIKLAYACAK

Temsilciler Meclisi’nin kürsüsüne çıkacak olan Pence, Trump’ın ve kendisinin seçimde aldığı yenilginin resmiyet kazanmasına tanıklık edecek. Ortak oturumda Temsilciler Meclisi ve Senato saymanları eyaletlerin delege oylarını kayıt altına alacak. Oturumda oyların çoğunluğunu kimin kazandığını resmi olarak açıklamak da Başkan Yardımcısı Mike Pence’e düşecek.

ABD Senatosu’nda dengeyi belirleyecek olan Georgia’daki seçimler öncesinde eyalette Pazartesi akşamı miting düzenleyen Başkan Trump, "Şunu söyleyeyim. Umarım Mike Pence kendisinden bekleneni yapar. Yapmazsa tabii ki kendisinden eskisi kadar hoşlanmam" dedi.

Pence’in ofisi Kongre’de Seçiciler Kurulu delegelerinin oylarının resmi olarak sayılacağı ortak oturuma ilişkin planları konusunda ayrıntı vermedi. Ancak Pence’e yakın isimler başkan yardımcısının kurumlara saygı duyduğunu vurgulayarak, kendisinin yasalara uygun şekilde davranmasını ve anayasaya uymasını beklediklerini belirtti.

Mike Pence’e yakın isimlerden biri olan Kalkınma için Muhafazakarlar Kulübü’nün başkanı David McIntosh, Associated Press’e verdiği röportajda, "Pence’in bu konuya anayasa çerçevesinden yaklaşacağını ve Senato başkanı olarak 'Anayasa bana nasıl bir rol biçiyor?' diye soracağını düşünüyorum" diyor.









TRUMP'IN ADAMLARI...

Bugün yerel saatle 13.00'te başlayacak ortak oturuma Pence başkanlık edecek. Pence’in buradaki görevi yer eyaletten gelen seçici kurul delegelerinin onaylanmış belgelerini tek tek açmak ve bunları Temsilciler Meclisi ve Senato’nun saymanlarına alfabetik sırayla sunmak olacak. Sayım sonunda kimin kazandığını açıklamak da Pence’in görevi olacak.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato üyeliği dahil olmak üzere, görev ve sorumluluklarının üzerinden geçmek üzere iki saat süren bir toplantı yaptı. Pence’e yakın isimler başkan yardımcısının bu süreçteki rolünün büyük ölçüde sembolik olduğunu vurguluyor ve seçiciler kurulu delege oylarının ancak kongre üyeleri tarafından bozulabileceğini ve bunun da Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlar’da olduğu için mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Trump ve kendisine yakın isimlerin iddialarının aksine, seçimde yaygın şekilde usulsüzlük görülmedi. Bu durum geçtiğimiz ay görevden kendi isteğiyle ayrılan Adalet Bakanı William Barr dahil olmak üzere çok sayıda seçim yetkilisi tarafından doğrulandı.

Oy sayımına karşı çıkacaklarını açıklayan kongre üyeleri de Trump gibi seçimde sonucu değiştirecek güvenilir bir kanıt sunmadı. Ancak yine de 100’den fazla kongre üyesi ve on iki Cumhuriyetçi Senatör, Çarşamba günü yapılacak ortak oturumda seçimin çekişmeli geçtiği en az bir eyalette seçiciler kurulu delege oylarına itiraz edeceklerini belirtti.