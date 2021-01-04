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04.01.2021 - 07:00 |

Süleymani’yi anmak için meydanlara çıktılar...

Geçen yıl 3 Ocak’ta ABD’nin düzenlediği saldırıda ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ölümünün birinci yılında İran’ın yanı sıra Irak, Yemen ve Lübnan’da geniş kalabalıklarla anıldı.

Süleymani’yi anmak için meydanlara çıktılar...

Birinci ölüm yıldönümü nedeniyle İran’ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde düzenlenen anma töreninde binlerce kişi, Süleymani’nin mezarına akın etti. Mezar başında düzenlenen törende, İranlı generalin ailesi ile üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu.

Süleymani anısına, İran’ın yanı sıra Irak, Lübnan ve Yemen’de de yüzbinlerce kişinin katıldığı geniş çaplı gösteriler düzenlendi. Başta Irak’ın başkenti Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nı olmak üzere çeşitli kentlerde geniş katılımlı gösteriler yapılırken, ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Peribacası benzeri doğal oluşumların üzerine yazılan yazılar tepki çekiyorKayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerine yazılan yazılara mahalle muhtarı tepki gösterdi.
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