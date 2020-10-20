‘Titanik’ savaşı

“Titanik” gemisi 15 Nisan 1912’de 2 bin 224 yolcusu ve mürettebatıyla İngiltere’nin Southampton kentinden ABD’nin New York kentine giderken bir buzdağına çarparak battı. Tarihin en büyük deniz kazalarından biri olan olayda 1514 kişi öldü. Gemiyi koruma ve enkazından eşya çıkarma haklarına sahip RMS Titanic Inc. şimdi bir kavgayı ateşledi. Şirket, Titanik’in enkazından telgraf makinesini çıkarıp sergilemek istiyor. Bu telgraf makinesi, batma sırasında acil durum çağrılarını yayımlayarak cankurtaran botlarındaki 710 kişinin kurtulmasını sağladı. ABD Virginia’daki bir federal yargıç, şirketin bu talebini onayladı. Ama ABD hükümeti, teşebbüsün, İngiltere ile yapılan ve enkazı “anma yeri” olarak tanıyan anlaşmayı ihlal edeceği gerekçesiyle karara itiraz etti.

Arkeolojik mezarlık

Hükümetin avukatları, söz konusu anlaşmanın gemi enkazının ve enkazdaki “herhangi bir insan kalıntısının” korunmasını hedeflediğini savunuyor. Enkazda hâlâ cesetlerin bulunabileceğini belirten avukatlar, şirketin geminin gövdesine girişinin uygun olmadığını bildiriyor. Enkazın 3 bin 657 metre derinlikte olması nedeniyle su sıcaklığı ve oksijen azlığı gibi faktörlerin cesetlerin korunmasını sağladığını söyleyen uzmanlar da “Enkazda insan kalıntısı olması mümkün. Bu nedenle enkaza arkeolojik bir mezarlık olarak saygıyla yaklaşılmalı” görüşünde. İtirazların nedeni, dalgıçın enkaza girip, telgraf makinesini alabilmesi için geminin güvertesinde aşınmış çatının kesilecek olması. Şirket yönetimi ise “35 yıldır enkaza yapılan dalışlarda cesede rastlanmadı” diyor.