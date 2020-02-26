'Türkiye'nin ABD'nin sözde barış planına karşı duruşundan memnunuz'

Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu için geldiği İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ABD'nin sözde planına karşı gösterdiği tepkiyle ilgili bir soruya cevap veren Maliki, şu ifadeleri kullandı:

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve dost bir ülke olan Türkiye'nin duruşundan memnuniyet duyuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kişisel olarak İTT'nin acil toplantısına geldi. Bu durumu çok iyi biliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyordu ama Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna yerine Cidde'deki İTT'nin olağanüstü toplantısına gitmesini ve bu toplantıya katılmasını istedi. Bunu Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği göstermesi ve Türkiye'nin Trump'ın planının reddettiğini bildirmek için yaptı. Evet bizim tüm bu detaylardan bilgimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu plana karşı duruşundan oldukça memnunuz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 20 Şubat'ta, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 binin üzerinde yeni konut inşa edeceklerini açıklamasına da tepki gösteren Maliki, planın "iki devletli çözümü yok etme niyeti taşıdığını" vurguladı.

Maliki, bu girişimi, İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarının "en tehlikelisi" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisini sorgulayan Maliki, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde Birliğin, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları hatırlattı.

Maliki, AB'nin böyle bir durumda İsrail'e yaptırım uygulamamasının "çifte standart" olacağına dikkati çekti.

Filistin Dışişleri Bakanı ayrıca aralık ayı başından bu yana ABD yönetimi ile hiçbir temasları olmadığını da sözlerine ekledi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.