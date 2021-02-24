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24.02.2021 - 00:41 | | AA

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile iki anlaşmadan daha çekildi

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile sivil ve askeri amaçla hava sahasının kullanımı alanındaki iki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile iki anlaşmadan daha çekildi

 

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin söz konusu kararnameyi onayladığı kaydedildi. 

Kararname uyarınca, Ukrayna'nın BDT kapsamında 1991'de Minsk'te ve 1992'de Taşkent'te imzalanan sivil ve askeri amaçla hava sahasının kullanımı alanındaki iki anlaşmadan çekileceği ifade edildi. 

Ukrayna, en son 17 Şubat'ta, BDT kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan da çekilmişti.

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