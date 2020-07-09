Adabahçe’de hasat zamanı yaklaşıyor

Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinin 7 dönümü üzerine yerli patlıcan, domates, yerli salatalık, kabak, biber ve acı-tatlı kıl biber fidesi dikimi yapıldı; acur karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları ekildi. Adabahçe’den elde edilecek ürünler, 15 gün içinde AdaMarket Ekspres aracının raflarındaki yerini alacak. Belediye Başkan Ömer Günel, “Bu bereketli toprakları ata tohumları ve yerli fidelerle buluşturmak istedik” şeklinde konuştu.