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    HaberlerEge Haberleri Adabahçe’de hasat zamanı yaklaşıyor
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    09.07.2020 - 00:00 |

    Adabahçe’de hasat zamanı yaklaşıyor

    Kuşadası Belediyesi’nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında toprakla buluşturulan yerli fideler filizlenmeye başladı.

    Adabahçe’de hasat zamanı yaklaşıyor

    Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinin 7 dönümü üzerine yerli patlıcan, domates, yerli salatalık, kabak, biber ve acı-tatlı kıl biber fidesi dikimi yapıldı; acur karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları ekildi. Adabahçe’den elde edilecek ürünler, 15 gün içinde AdaMarket Ekspres aracının raflarındaki yerini alacak. Belediye Başkan Ömer Günel, “Bu bereketli toprakları ata tohumları ve yerli fidelerle buluşturmak istedik” şeklinde konuştu.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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