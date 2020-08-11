BİST1.0760.00EURO8.630.22USD7.340.07ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo’dan giden gidene
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 |

    Akigo’dan giden gidene

    Cem Kavçak’ı yuvaya döndüren Akhisarspor’da kadrodan kopmalar sürüyor.

    Akigo’dan giden gidene

    Cem Kavçak’ı yuvaya döndüren Akhisarspor’da kadrodan kopmalar sürüyor. Transfer yasağını henüz kaldıramayan yeşil siyahlılarda takımın en tecrübeli isimlerinden Ergin Keleş’den sonra Muhammet Reis’le de yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Akigo’da yönetim, sözleşmesi biten Eray Ataseven’le bu hafta masaya oturacak. Akhisar’da geçen sezon Erhan attığı 9 golle takıma çok önemli bir skor katkısı vermiş, Ergin de 3 gol kaydetmişti. Öte yandan Akhisarspor’da sportif direktörlük görevi yürüten Ferdi Şindil’in yerine Bayram Ali Kaya getirildi. Geçen yıllarda altyapıda antrenörlük görevini yürüten Kaya, teknik heyet ve futbolcularla ile yönetim arasında köprü olacak.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Sıradaki Haber