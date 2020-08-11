Akigo’dan giden gidene

Cem Kavçak’ı yuvaya döndüren Akhisarspor’da kadrodan kopmalar sürüyor. Transfer yasağını henüz kaldıramayan yeşil siyahlılarda takımın en tecrübeli isimlerinden Ergin Keleş’den sonra Muhammet Reis’le de yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Akigo’da yönetim, sözleşmesi biten Eray Ataseven’le bu hafta masaya oturacak. Akhisar’da geçen sezon Erhan attığı 9 golle takıma çok önemli bir skor katkısı vermiş, Ergin de 3 gol kaydetmişti. Öte yandan Akhisarspor’da sportif direktörlük görevi yürüten Ferdi Şindil’in yerine Bayram Ali Kaya getirildi. Geçen yıllarda altyapıda antrenörlük görevini yürüten Kaya, teknik heyet ve futbolcularla ile yönetim arasında köprü olacak.