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    HaberlerEge Haberleri Başkan İduğ’dan Doğanlar’a müjdeler
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    09.03.2020 - 07:00 |

    Başkan İduğ’dan Doğanlar’a müjdeler

    Bornova’nın en çok göç alan mahallerinden olan Doğanlar’a yatırım yağacak.

    Başkan İduğ’dan Doğanlar’a müjdeler

    Bornova’nın en çok göç alan mahallerinden olan Doğanlar’a yatırım yağacak. Yeni yapılacak olan spor salonu, parklar, taziye evi, kafeterya, çocuklar için spor alanları ve halı sahaların yanı sıra, bölgede bulunan Aysel Bayraktar Kültür Merkezi’nin kullanım alanları da bölgede yaşayanların istekleri doğrultusunda değiştirilecek.

    Gençler sevinecek

    Doğanlar Mahallesi sakinlerinden gelen talepleri yerinde inceleyen ve merkezi tüm bölümleriyle özellikle daha fazla çocuk, genç ve kadının yararlanacağı şekilde yeniden düzenleyeceklerini anlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Boşaltılan Dost Marketi’in olduğu alanda kadınlar için, alt katında ise gençler için spor salonu yapılacak. Merkezde 250 kişilik kapasiteye sahip düğün salonu iki katına çıkarılacak. İstanbul-Orhangazi-İzmir Otoyolu viyadüklerinin Doğanlar’daki bölümü altına halı saha, 1651 sokaktaki parka ise kafeterya yapılacak” diye konuştu.

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