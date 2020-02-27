Çevreci yakıta talip...

Ezilerek, hamur haline getirilen zeytinlerin yağı alınıyor, kalan posa içinden iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Elde edilen çekirdekler, 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanılıyor. Yurtiçi pazarında yoğun ilgi gören yakıt çekirdekler, ilk olarak 2011’de Midilli’ye kalorifer yakıtı olarak ihraç edilmeye başlandı. Yıllık ortalama 300 ton zeytin çekirdeği ihracatı yapılan Yunanista’nın ardından, ihracat için görüşmelere başlanan Almanya’ya da çekirdek numuneleri gönderildi. Satış Kooperatifi Emrah Öztürk, “Şu anda ürettiğimiz çekirdeğin yüzde 80’ini satmış durumdayız. Yakın zamanda Almanya’ya da göndermeye başlayacağız” diye konuştu.