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    03.03.2020 - 07:00 |

    Çocuklarımız, emin ellerde

    Bornova Belediyesi’nin ‘Altın Bilezik’ projesinde evde bakım kursunu bitiren kadınlar sertifika aldı

    Çocuklarımız, emin ellerde

    Bornova Belediyesi’nin vizyon projesi olan Altın Bilezik, ilk mezunlarını verdi. 6 yaşa kadar olan çocukların evde bakımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın 180 saatlik kursunu bitiren 29 kadın, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. İlk mezunları kutlayan Başkan Mustafa İduğ, “Bir yandan kadınlarımız mesleği olmadığı için evde oturmak durumunda kalmayacak, aldıkları eğitimle kayıtlı olarak çalışacak. Diğer yandan çocuğunu sertifikalı anne yardımcısına gönül rahatlığıyla emanet edecek” dedi.

    Alzheimer merkezi

    Altın Bilezik Projesi ile kadının toplum içinde yer almasını sağlamak istediklerini anlatan Başkan İduğ, “İşbirliği protokollerimiz devam edecek” diye konuştu. İduğ, mayıs ayında bir alzheimer merkezi kazandırmayı planladıklarını da ifade etti.

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