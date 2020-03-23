Sağlıklı beslenerek vücut direnci ve bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söyleyen Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, doğru beslenmenin ipuçlarını verdi. Vücut sağlığı için dengeli beslenmek gerektiğini belirten Artan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için A, C ve D vitamini açısından zengin olan portakal, havuç, bal kabağı, yeşil yapraklı sebzeler ve omega 3 içeren balık tüketiminin her yaştan birey için artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Günlük su tüketiminin artırılması gerektiğini de vurgulayan Gözde Artan, “Çay ve kahve içmek suyun yerini doldurmuyor. Günlük tüketim miktarının kilonuz çarpı 30 ml su kadar olması gerek. Yani 80 kiloluk bir birey ortalama 2 buçuk litre su içmelidir” dedi.