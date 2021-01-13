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    HaberlerEge Haberleri ‘Down sendromlu kızım yol göstericim oldu’
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    13.01.2021 - 00:01 |

    ‘Down sendromlu kızım yol göstericim oldu’

    Uşak Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke’yi, çevrimiçi konferansta ağırladı.

    ‘Down sendromlu kızım yol göstericim oldu’

     Uşak Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayınlanan etkinliğin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sayın Öke ile aynı üniversitede görev yapıyorduk. Sohbetinden her zaman keyif almışımdır” dedi.

    Yara(r)lı Ceylanlar Kulübü

    Konuşmasında hayatın bir yolculuk olduğunu anlatan Öke, dünyayı anlamanın çok önemli olduğundan, hayatımıza renk ve heyecan katacak fikir ve eylemlerin bizleri mutluluğa ulaştırabileceğinden bahsetti. Hayatının down sendromlu kızı Nazlı’nın doğumuyla yeniden şekillendiğini belirten Öke, “Kızım kötülüklerin gittikçe arttığı bu yüzyılda yol göstericim oldu. Nazlı ile ritim terapiye başlamıştım. Bu terapi çok iyi gelmişti. Bu bağlamda Yara(r)lı Ceylanlar Kulübü’nü kurdum. Şimdi çocuklarımıza, Afrika davulları, Latin tumbalar, bendirler, sema ve Türk musikisinde kullanılan vurmalı çalgıları da öğretiyorum” diye konuştu.

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