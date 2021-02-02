Evidea Westpark’ta

Ev ve yaşam sektörünün öncü markalarından Evidea, Westpark Outlet’teki yeni mağazasıyla İzmirlilere “Merhaba” dedi. İzmir’deki ilk mağaza olan Westpark Outlet Evidea, açılışa özel 500 lira ve üzeri alışverişlere anında 100 lira indirim kazandırıyor. 14 Şubat’ta sona erecek olan kampanya, elektrikli ev aletleri dışındaki ürünleri kapsıyor.

2 bin 500 metrekarelik mağaza

Westpark Outlet’in birinci katında yer alan, geniş ve ferah Evidea mağazası, evi için alışveriş yapmak ve evine değer katmak isteyenlere kaliteli, kurulumu ustalık gerektirmeyen ürünleri makul fiyatlarla sunuyor. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik mağaza, tüketicilere ilham alabilecekleri bir ev alışverişi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.